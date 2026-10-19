«I video degli abusi tornano a perseguitarmi»

Per le due donne, intervistate dal Tages-Anzeiger, le difficoltà non sono finite: devono fare i conti con i commenti ostili online e l'incertezza sulle nuove prove. Ma non sono mancati la solidarietà e gli aiuti concreti. Per Paula si è aperta la prospettiva di uno stage come estetista, mentre una donna si è offerta di dare lezioni di tedesco alla madre.

Le decisioni dei tribunali a favore delle donne

Sul fronte istituzionale, il Tribunale amministrativo argoviese ha annullato la revoca dei permessi di soggiorno delle due donne, che rischiavano di essere allontanate dalla Svizzera. È stato inoltre riconosciuto loro il diritto alle normali prestazioni dell'assistenza sociale, anziché al più limitato aiuto d'urgenza. Gli importi non versati saranno corrisposti retroattivamente. Anche il procedimento penale contro Iwona, la madre di Paula, inizialmente accusata di aver ingannato le autorità attraverso un rapporto di lavoro fittizio, dovrebbe essere archiviato.