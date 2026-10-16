Pensionato la spunta contro le FFS dopo mesi di battaglia

Senza accorgersene, hanno attraversato una zona tariffaria aggiuntiva, per la quale avrebbero dovuto pagare un supplemento di 1,10 franchi. Durante un controllo, sono stati sanzionati con 75 franchi e iscritti nel registro dei viaggiatori senza titolo di trasporto valido.

Il pensionato ha così contestato la sanzione, sostenendo che la responsabilità del cambio di itinerario non fosse sua, ma delle aziende di trasporto pubblico. Inoltre, l’app delle FFS gli aveva suggerito proprio quel collegamento alternativo. A suo avviso, non si può pretendere che i viaggiatori conoscano tutte le zone tariffarie.