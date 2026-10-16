Bilaterali III, primo via libera ai crediti da 3,48 miliardi

La posizione è contenuta in un rapporto supplementare destinato alla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (APK-N), che la prossima settimana affronterà per la prima volta il complesso e controverso dossier. A comunicarlo venerdì sono stati i Servizi del Parlamento.

Un sostegno ancora più netto è stato espresso a favore del credito destinato al programma europeo di scambio e formazione Erasmus+. Per la maggioranza della commissione, la partecipazione della Svizzera al programma è fondamentale per evitare l'isolamento del Paese nei settori dell'istruzione e della ricerca.