Finge un malore e scappa: detenuto in fuga dalla polizia

La Polizia cantonale zurighese ha confermato l'accaduto, precisando che il 49enne era stato accompagnato in ospedale. Il detenuto avrebbe simulato dei sintomi.

Subito dopo la fuga sono scattate le ricerche. Secondo il testimone, nel giro di pochi minuti diverse pattuglie, agenti in borghese e un'unità cinofila hanno iniziato a perlustrare la zona. Le ricerche sono proseguite nella giornata odierna senza successo.