SNL, nuovo attacco informatico: false immagini diffuse via e-mail
La società si è rivolta alle autorità cantonali e federali e denuncia il «culmine di una campagna denigratoria» che da mesi prende di mira l'azienda e i suoi vertici.
LUGANO - Prima l'attacco al sito internet, poi l'invio di false e-mail da un indirizzo contraffatto. La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) è finita nel mirino di ignoti che hanno diffuso immagini dei vertici aziendali generate con l'intelligenza artificiale. La società si è rivolta alle autorità cantonali e federali.
Il primo attacco informatico risale a martedì 24 novembre, quando sulla homepage del sito della SNL sono apparse immagini che l'azienda definisce gravemente lesive della personalità dei propri dirigenti. Il portale è stato messo in sicurezza e sono state immediatamente avviate verifiche tecniche. La società ha inoltre sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico del Canton Ticino.
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, attorno alle 4, le stesse immagini sono state diffuse attraverso false e-mail, spedite da un indirizzo contraffatto con un dominio che, precisa la SNL, non ha alcun legame con l'azienda, le società correlate o i loro vertici. I messaggi hanno raggiunto numerosi destinatari, sia interni sia esterni all'azienda, anche nel resto della Svizzera. Nel frattempo è stata inoltrata una segnalazione contro ignoti anche alle autorità federali.
La SNL, che sta collaborando con le autorità competenti, invita chiunque abbia ricevuto i messaggi a non aprire gli allegati o i collegamenti, a non inoltrare né cancellare le e-mail e a segnalarle all'azienda o agli inquirenti.
«Le immagini sono false e lesive della personalità. La loro distribuzione è illegale. Questo attacco serve solamente a infangare delle persone e a colpirle nella loro dignità. Chiediamo a tutti, a cominciare dai media, di non riprendere le mail e di non dare loro ulteriore diffusione», dichiara il direttore della SNL, Simone Bianchi.
«Il culmine di una campagna denigratoria»
Secondo la società, quanto accaduto negli ultimi giorni rappresenta il culmine di una campagna denigratoria che da mesi prende di mira l'azienda e i suoi vertici con toni sempre più violenti e aggressivi. A preoccupare la SNL è il passaggio agli attacchi personali, volti, secondo l'azienda, a danneggiare la reputazione dei dirigenti. Uno sviluppo che la società giudica gravissimo e intollerabile.
Pur ribadendo che spetta agli inquirenti identificare i responsabili degli attacchi, la SNL chiede a chi ritiene abbia contribuito ad alimentare questo clima di prenderne pubblicamente le distanze, senza ambiguità.