Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, attorno alle 4, le stesse immagini sono state diffuse attraverso false e-mail, spedite da un indirizzo contraffatto con un dominio che, precisa la SNL, non ha alcun legame con l'azienda, le società correlate o i loro vertici. I messaggi hanno raggiunto numerosi destinatari, sia interni sia esterni all'azienda, anche nel resto della Svizzera. Nel frattempo è stata inoltrata una segnalazione contro ignoti anche alle autorità federali.

La SNL, che sta collaborando con le autorità competenti, invita chiunque abbia ricevuto i messaggi a non aprire gli allegati o i collegamenti, a non inoltrare né cancellare le e-mail e a segnalarle all'azienda o agli inquirenti.