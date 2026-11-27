Ghiaccio ovunque, si tamponano in 37. Diversi i feriti
Un incidente nei pressi di Winterthur ha provocato nove chilometri di coda in autostrada. Il tratto è chiuso in direzione di San Gallo.
Un incidente nei pressi di Winterthur ha provocato nove chilometri di coda in autostrada. Il tratto è chiuso in direzione di San Gallo.
WINTERTHUR - Dieci persone sono rimaste ferite in un maxi tamponamento che ha coinvolto 37 veicoli questa mattina, venerdì 27 novembre, sull'autostrada A1, tra Effretikon e Winterthur-Töss, nel canton Zurigo.
Come riferisce 20 Minuten, citando BRK News, al momento dell'incidente l'asfalto era completamente ghiacciato. Sul posto è intervenuto un importante dispositivo di soccorso. Stando alla polizia cantonale zurighese, sei persone hanno riportato ferite leggere e altre quattro ferite di media gravità.
Sono stati coinvolti 23 autovetture, otto camion e sei furgoni. La maggior parte dei veicoli coinvolti ha dovuto essere rimossa con il carro attrezzi. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Tuttavia, secondo il portavoce della polizia, le condizioni stradali invernali potrebbero aver giocato un ruolo.
La corsia in direzione di San Gallo è stata completamente chiusa. Secondo un portavoce della polizia cantonale la chiusura dovrebbe protrarsi fino al pomeriggio.
Nove chilometri di coda
L'incidente ha inoltre causato pesanti ripercussioni sulla viabilità. A partire dallo svincolo di Brüttisellen si è formata una coda di oltre nove chilometri. Anche i percorsi alternativi sono al momento congestionati, sia lungo la strada che passa per Brütten sia sulla Zürcherstrasse, un tratto che corre parallelamente all'autostrada.
Già poco prima delle 6 del mattino, il Touring Club Svizzero (TCS) aveva segnalato il pericolo di ghiaccio sulla carreggiata in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Brüttisellen e Ohringen.
Secondo il TCS, la chiusura interessa il tratto compreso tra l'area di sosta di Baltenswil e Töss. Agli automobilisti provenienti da Berna e Basilea e diretti a San Gallo viene consigliato di deviare sulle autostrade A3 e A13 a partire dallo svincolo di Limmattal. Lo stesso itinerario è raccomandato a chi proviene da Lucerna o Svitto, passando dallo svincolo di Zurigo-Ovest.
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