Sparatoria ad Aarau, «la collaborazione ha funzionato». Ma...
Il governo cantonale si esprime positivamente sulla conduzione dell'intervento. Ma ha anche rilevato alcune lacune nelle misure di protezione
AARAU - Il governo argoviese ha giudicato positivamente il grande intervento della polizia cantonale e dei soccorritori dopo la sparatoria avvenuta in agosto ad Aarau, che ha causato una vittima e diversi feriti. Ha tuttavia rilevato lacune nelle misure di protezione da atti violenti che coinvolgono più Cantoni.
«La collaborazione tra polizia, centrale d'allarme, servizi di soccorso e pompieri ha funzionato secondo le procedure consolidate», ha scritto oggi il Consiglio di Stato argoviese rispondendo a un'interpellanza presentata da esponenti del PS. I numeri d'emergenza vengono gestiti congiuntamente dalla centrale cantonale, evitando così perdite di informazioni nei passaggi tra i servizi.
Secondo il governo cantonale, domenica 30 agosto alle 02:42 la centrale sanitaria d'allarme del 144 ha classificato l'evento come «incidente con un numero elevato di feriti», attivando la relativa procedura di soccorso. Complessivamente sono stati impiegati 26 mezzi, tutti i nove servizi su strada del Cantone e un elicottero. Sono inoltre intervenuti 89 membri dell'unità cantonale d'intervento in caso di catastrofe.
Poiché il canton Argovia presenta la più bassa densità di poliziotti a livello nazionale, nella notte successiva all'evento sono subentrati 30 agenti della polizia cantonale bernese per garantire una presenza visibile negli spazi pubblici.
L'autore della sparatoria, un cittadino svizzero di 43 anni originario del Giura, è stato arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto, all'incirca 24 ore dopo il gesto.
Quattro feriti sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali per cure acute, mentre altre due persone si sono recate autonomamente a farsi curare. Una donna di 22 anni è deceduta sul posto.