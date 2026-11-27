Circa una persona su cinque tra gli intervistati è già stata vittima di criminalità informatica; considerando anche altre persone all'interno dello stesso nucleo familiare, si arriva quasi a una su tre. Le persone colpite hanno riferito più spesso di truffe negli acquisti online. Seguono il phishing, cioè i tentativi di ottenere dati sensibili tramite messaggi o siti web falsi, e gli account utente hackerati.

I giovani più spesso colpiti

Particolarmente evidente è la differenza tra le generazioni: tra i giovani adulti fino a 29 anni, già più di uno su tre è stato vittima di criminalità informatica. Tra i 50-59enni, invece, la quota è del 15 percento. "Anche se, o forse proprio perché, le generazioni più anziane non sono cresciute con le tecnologie digitali, si comportano su Internet in modo più cauto rispetto alle persone più giovani", afferma l'esperto di assicurazioni cyber di Helvetia, Tobias Seitz.