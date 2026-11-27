Boom di offerte false, criminali informatici in azione
I giovani adulti risultano essere le principali vittime delle truffe online in Svizzera, con conseguenze economiche spesso ingenti.
BERNA - La caccia agli affari intorno al Black Friday può finire per essere costosa per i consumatori. La truffa negli acquisti online è la forma più frequente di criminalità informatica di cui le persone colpite in Svizzera riferiscono.
I giovani adulti ne sono vittime molto più spesso rispetto alle persone anziane. Lo mostra un sondaggio pubblicato lunedì da Helvetia Baloise. L'istituto di ricerca Ipsos ha intervistato a tal fine, su incarico di Helvetia, 1000 persone tra i 18 e i 74 anni nella Svizzera tedesca e romanda nel mese di ottobre.
Circa una persona su cinque tra gli intervistati è già stata vittima di criminalità informatica; considerando anche altre persone all'interno dello stesso nucleo familiare, si arriva quasi a una su tre. Le persone colpite hanno riferito più spesso di truffe negli acquisti online. Seguono il phishing, cioè i tentativi di ottenere dati sensibili tramite messaggi o siti web falsi, e gli account utente hackerati.
I giovani più spesso colpiti
Particolarmente evidente è la differenza tra le generazioni: tra i giovani adulti fino a 29 anni, già più di uno su tre è stato vittima di criminalità informatica. Tra i 50-59enni, invece, la quota è del 15 percento. "Anche se, o forse proprio perché, le generazioni più anziane non sono cresciute con le tecnologie digitali, si comportano su Internet in modo più cauto rispetto alle persone più giovani", afferma l'esperto di assicurazioni cyber di Helvetia, Tobias Seitz.
Per molti colpiti non si tratta solo di fastidi e perdita di tempo. Oltre la metà ha subito un danno finanziario. Tra coloro che hanno perso denaro, più di uno su quattro ha subito una perdita superiore a 5000 franchi. Più spesso, le perdite si sono attestate tra 101 e 1000 franchi. Circa uno su sette tra i danneggiati ha perso addirittura più di 10'000 franchi.
L'IA rende i negozi falsi più credibili
Anche l'Ufficio federale per la cibersicurezza (BACS) mette in guardia contro i tentativi di truffa in occasione dei prossimi giorni di sconti. Già all'inizio di novembre, secondo l'autorità nel suo più recente resoconto settimanale, sono aumentate le segnalazioni di negozi online falsi e di phishing a nome di aziende di logistica.
Secondo quanto riferito, i criminali utilizzano sempre più spesso l'intelligenza artificiale per creare testi di vendita privi di errori linguistici, immagini di prodotti realistiche e recensioni di clienti apparentemente credibili. Inoltre, copiano l'aspetto di noti commercianti svizzeri. Chi paga su questi negozi spesso non riceve alcuna merce o solo prodotti di scarsa qualità.
Le autorità prevedono inoltre un'ondata di messaggi falsi relativi a pacchi. In questi, i destinatari vengono ad esempio invitati a pagare piccoli importi doganali o a confermare il proprio indirizzo. I siti web collegati servono a rubare dati delle carte di credito o a indurre le vittime in trappole di abbonamento.
Il BACS raccomanda di esaminare in modo critico le offerte irrealisticamente vantaggiose e, se possibile, di acquistare con pagamento su fattura. I clienti dovrebbero controllare lo stato dei pacchi attesi tramite il sito ufficiale del corriere, invece di cliccare su link presenti in messaggi inattesi.