La voce dei City Angels

Il caso è parzialmente noto anche ad Antonio Chiarella, responsabile dei City Angels che si occupano di assistere le persone disagiate. «Quella è una zona in cui dormono anche altre persone – sostiene Chiarella –. Noi, come volontari, cerchiamo di avvicinarci a chiunque con delicatezza. Non è sempre facile interagire con la gente che decide di dormire all'aperto, senza un vero tetto sopra la testa. Alcune persone reagiscono male. Prossimamente faremo ancora una ronda da quelle parti».