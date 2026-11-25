Il mistero: chi dorme in quella tenda nel bosco
Da settimane viene notata da chi transita per via Trevano. La polizia è intervenuta più volte. Ma il bivacco ritorna. Il video.
LUGANO - È lì da settimane. Nei boschi accanto alla trafficatissima Via Trevano, a Lugano. Una tenda grigia, piazzata su un terrapieno. Ci dorme una persona. Verosimilmente una donna in difficoltà. Più volte sul posto è intervenuta la polizia. Ordinando lo sgombero. Ma la tenda è puntualmente riapparsa.
Dormire al gelo
La vicenda ha incuriosito anche tio.ch che ha cercato di capire qualcosa di più di questa storia. Secondo alcuni la persona che occupa la tenda, dormendo al gelo, si troverebbe in una condizione di seria fragilità e andrebbe aiutata.
Avvicinandosi alla tenda spiccano alcune scritte, alcuni cartelli colorati. Uno in particolare che in sintesi dice: "Finto documento svizzero da 50 anni".
Durante la nostra visita, come si nota nel video allegato, non riusciamo a incontrare la persona che vive nella tenda. Nemmeno dopo un paio di ore d'attesa. Qualcuno ci indica di averla notata mentre attraversava le strisce pedonali dalle parti di Cornaredo.
Alla mensa sanno poco
A poche decine di metri dalla tenda c'è la mensa della Fondazione Francesco.
Luca Molteni, collaboratore della struttura, ci spiega: «Sappiamo che da tempo c'è questa tenda. La polizia è già stata qui da noi per farci delle domande. Per capire se questa persona frequenti la nostra mensa. Si suppone di sì, per via della vicinanza. Ma non abbiamo certezze. Non possiamo dire molto di più».
Nuovo intervento
Ancora nella mattinata di mercoledì 25 novembre sul posto sono stati avvistati due agenti della polizia Ceresio Nord che cercavano di dialogare con l'occupante della tenda. Probabilmente con un implicito ennesimo ordine di sgombero.
Contattata telefonicamente da tio.ch la stessa polizia ha confermato di essere a conoscenza della situazione e di essere intervenuta a più riprese.
La voce dei City Angels
Il caso è parzialmente noto anche ad Antonio Chiarella, responsabile dei City Angels che si occupano di assistere le persone disagiate. «Quella è una zona in cui dormono anche altre persone – sostiene Chiarella –. Noi, come volontari, cerchiamo di avvicinarci a chiunque con delicatezza. Non è sempre facile interagire con la gente che decide di dormire all'aperto, senza un vero tetto sopra la testa. Alcune persone reagiscono male. Prossimamente faremo ancora una ronda da quelle parti».