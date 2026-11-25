È Mauro-Giuseppe Lepori il nuovo vescovo di Lugano
Dopo quattro anni di amministrazione apostolica, Papa Leone XIV ha scelto la guida della Diocesi ticinese.
Dopo quattro anni di amministrazione apostolica, Papa Leone XIV ha scelto la guida della Diocesi ticinese.
LUGANO - È Mauro-Giuseppe Lepori il nuovo vescovo di Lugano. Dopo una lunga attesa e oltre quattro anni di amministrazione apostolica, la diocesi ticinese torna ad avere un vescovo titolare. La nomina è stata annunciata oggi nel corso della conferenza stampa convocata in tutta fretta ieri sera dalla Curia vescovile per le 12 di questo mercoledì, in concomitanza con l’annuncio ufficiale della Santa Sede.
A riaccendere le speranze di una nomina era stata una clamorosa anticipazione arrivata martedì sera dalla diocesi di Sion. Sul suo sito era comparso per alcuni minuti il nome del prossimo vescovo vallesano: proprio monsignor Alain de Raemy, attuale vescovo ausiliare di Losanna, Ginevra e Friburgo e amministratore apostolico di Lugano dal 2022. La notizia aveva così preceduto la comunicazione ufficiale della Santa Sede, prevista per oggi, mercoledì 25 novembre.
Una gaffe che ha inevitabilmente acceso i riflettori anche sulla diocesi ticinese. Spetta infatti alla Sala stampa vaticana rendere pubbliche le nomine episcopali, generalmente alle 12, prima che le diocesi interessate possano divulgarle. La prospettiva della partenza di de Raemy da Lugano ha subito fatto pensare che, insieme al nuovo vescovo di Sion, oggi potesse essere annunciato anche il suo successore.
Le prime parole di Lepori
«Ho accolto questa chiamata a diventare vescovo di Lugano - sono le prime parole di Lepori - con la fiducia che ha accompagnato e guidato tutto il mio cammino nella Chiesa. Ho imparato a dire di sì senza misurare troppo le mie forze e le mie capacità, perché il Signore non affida mai una missione senza accompagnare coloro che manda».
Una reggenza lunga quattro anni
De Raemy terminerà il suo percorso alla diocesi di Lugano a metà gennaio del 2027. Era stato chiamato da papa Francesco il 10 ottobre 2022, dopo le dimissioni di monsignor Valerio Lazzeri. La nomina era arrivata in un momento delicato per la diocesi, alle prese con difficoltà finanziarie e con la necessità di rivedere la propria organizzazione.
L’incarico, inizialmente temporaneo, si è protratto nel tempo, consentendo a de Raemy di risanare i conti e riorganizzare la Curia e le comunità parrocchiali. Nel corso di questi quattro anni ha ridefinito gli incarichi, nominato nuovi responsabili e avviato diversi avvicendamenti tra i sacerdoti. Decisioni che hanno suscitato malcontento e alimentato tensioni all’interno della diocesi. Con l’arrivo di un vescovo titolare, la diocesi potrà tornare a una guida ordinaria, ricostituire gli organismi collegiali rimasti sospesi durante l’amministrazione apostolica e procedere alla nomina dei vicari.
Un monaco alla guida della diocesi di Lugano
Nato a Lugano il 18 marzo 1959 e cresciuto a Canobbio, Mauro-Giuseppe Lepori è monaco cistercense e dal 2010 abate generale dell’Ordine cistercense. Dopo aver studiato filosofia e teologia all’Università di Friburgo, nel 1984 è entrato nell’abbazia di Hauterive, nel canton Friburgo.
Ha pronunciato i primi voti nel 1986 e quelli solenni nel 1989.
Ordinato sacerdote il 10 giugno 1990, è stato maestro dei novizi. Nel 1994 è stato eletto abate di Hauterive, incarico che ha mantenuto fino al 2 settembre 2010, quando è stato eletto abate generale durante il Capitolo generale dell’Ordine a Rocca di Papa, nel Lazio. Nel corso degli anni si è fatto conoscere anche attraverso la pubblicazione di libri e articoli, le conferenze e la predicazione di esercizi spirituali. Appassionato di pittura, si dedica inoltre all’acquerello.
Nel novembre 2020 papa Francesco lo aveva indicato come possibile vescovo di Coira. La candidatura, tuttavia, non era stata accolta dal capitolo della cattedrale, cui spetta l’elezione del vescovo della diocesi.