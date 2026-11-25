Un monaco alla guida della diocesi di Lugano

Nato a Lugano il 18 marzo 1959 e cresciuto a Canobbio, Mauro-Giuseppe Lepori è monaco cistercense e dal 2010 abate generale dell’Ordine cistercense. Dopo aver studiato filosofia e teologia all’Università di Friburgo, nel 1984 è entrato nell’abbazia di Hauterive, nel canton Friburgo.

Ha pronunciato i primi voti nel 1986 e quelli solenni nel 1989.



Ordinato sacerdote il 10 giugno 1990, è stato maestro dei novizi. Nel 1994 è stato eletto abate di Hauterive, incarico che ha mantenuto fino al 2 settembre 2010, quando è stato eletto abate generale durante il Capitolo generale dell’Ordine a Rocca di Papa, nel Lazio. Nel corso degli anni si è fatto conoscere anche attraverso la pubblicazione di libri e articoli, le conferenze e la predicazione di esercizi spirituali. Appassionato di pittura, si dedica inoltre all’acquerello.



Nel novembre 2020 papa Francesco lo aveva indicato come possibile vescovo di Coira. La candidatura, tuttavia, non era stata accolta dal capitolo della cattedrale, cui spetta l’elezione del vescovo della diocesi.





