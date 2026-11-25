Musica e giochi a Winterland: il programma di mercoledì e giovedì
Oggi segnaliamo il Percorso Snözelen Kids, domani il tributo a Zucchero dei Fly Blue's
ASCONA / LOCARNO - Due giornate di appuntamenti gratuiti tra Locarno e Ascona, con DJ set, concerti e attività per i più piccoli.
Si comincia mercoledì 25 novembre a Locarno, dove il Kids Igloo ospita dalle 15 alle 18 il Percorso Snözelen Kids con Maruska Lucchini.
La serata si sposta al Raiffeisen Pavilion di Locarno: alle 18 tocca a DJ Roxy con il DJ set firmato Radio Ticino, alle 20.30 è la volta di Soundceck e alle 22 torna in consolle DJ Roxy, sempre per Radio Ticino.
Giovedì 26 novembre il programma si apre ad Ascona, al Lake Dome, con Mael Singer per il Dome Live Music: musica dal vivo dalle 17.30 all'una di notte.
A Locarno, al Raiffeisen Pavilion, la serata segue lo stesso schema del giorno precedente: alle 18 il DJ set di DJ Kommy by Radio Ticino, alle 20.30 il concerto dei Fly Blue's con il loro tributo a Zucchero e alle 22 il ritorno di DJ Kommy ai piatti.