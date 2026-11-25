La critica, anche dura

Nel decreto emesso nei confronti del giornalista, difeso dall'avvocato Luca Allidi, la procuratrice richiama la giurisprudenza del Tribunale federale: per stabilire se un'esternazione sia lesiva dell'onore non basta esaminare le singole parole, ma occorre considerare «il contesto complessivo nel quale esse sono state formulate», secondo criteri oggettivi e non in base alla percezione individuale della persona interessata.

«In particolare, nell'ambito del dibattito politico, la rilevanza penale di un'esternazione deve essere ammessa con particolare cautela», scrive Lipari: la libertà di espressione comporta che «gli attori della vita politica accettino di esporsi a critiche pubbliche anche aspre, polemiche e provocatorie». Il Tribunale federale, si ricorda nel decreto, ha già escluso il carattere penalmente ingiurioso di espressioni come «Dummkopf» e «Dumm, Dümmer, am Dümmsten» in una discussione politica su Facebook. L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inoltre, tutela anche le opinioni «suscettibili di offendere, scioccare o turbare», e «i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un uomo politico rispetto a quelli applicabili a un privato cittadino».