Querelato da Quadri: decreto di abbandono per Daniel Ritzer
Il direttore de laRegione non è colpevole di ingiuria, diffamazione o calunnia nei confronti del suo omologo del Mattino della domenica
Il direttore de laRegione non è colpevole di ingiuria, diffamazione o calunnia nei confronti del suo omologo del Mattino della domenica
BELLINZONA - Il direttore della Regione Daniel Ritzer è stato scagionato dalle ipotesi di reato per le quali lo aveva querelato il municipale di Lugano e consigliere nazionale della Lega Lorenzo Quadri. Il decreto di abbandono porta la firma della procuratrice pubblica Veronica Lipari ed è stato emesso l'altro ieri. Lo riferisce laRegione nella sua edizione odierna.
Il direttore del Mattino della domenica si era ritenuto leso nell'onore da un editoriale intitolato Lo scialle, la gonna e il teorema di Lisa, pubblicato il 4 marzo 2025. Evocando un episodio della serie "I Simpson", Ritzer aveva scritto - senza menzionare il nome di Quadri - che «l'intelligenza di un noto esponente politico locale sia paragonabile a quella del criceto. Anzi no, a quella di Bart». Nella querela, depositata il 23 aprile dello scorso anno e patrocinata dall'avvocato Raffaele Caronna, Quadri lamentava una pesante denigrazione: «Dare letteralmente dello stupido a qualcuno (anzi, definirlo più stupido di un criceto) e ferirlo nel proprio sentimento di onorabilità non può essere ammesso e configura il reato di ingiuria».
La critica, anche dura
Nel decreto emesso nei confronti del giornalista, difeso dall'avvocato Luca Allidi, la procuratrice richiama la giurisprudenza del Tribunale federale: per stabilire se un'esternazione sia lesiva dell'onore non basta esaminare le singole parole, ma occorre considerare «il contesto complessivo nel quale esse sono state formulate», secondo criteri oggettivi e non in base alla percezione individuale della persona interessata.
«In particolare, nell'ambito del dibattito politico, la rilevanza penale di un'esternazione deve essere ammessa con particolare cautela», scrive Lipari: la libertà di espressione comporta che «gli attori della vita politica accettino di esporsi a critiche pubbliche anche aspre, polemiche e provocatorie». Il Tribunale federale, si ricorda nel decreto, ha già escluso il carattere penalmente ingiurioso di espressioni come «Dummkopf» e «Dumm, Dümmer, am Dümmsten» in una discussione politica su Facebook. L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inoltre, tutela anche le opinioni «suscettibili di offendere, scioccare o turbare», e «i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un uomo politico rispetto a quelli applicabili a un privato cittadino».
Venendo alla vertenza, prosegue laRegione, la magistrata rileva che l'articolo querelato «si inserisce inequivocabilmente nell'ambito di un dibattito politico concernente questioni di interesse pubblico». E «pur riconoscendo il carattere indubbiamente derisorio del paragone utilizzato dal querelato, non si ravvisa un superamento dei limiti della critica politica penalmente ammissibile»: l'espressione contestata è «un giudizio di valore critico, formulato con modalità satirico-provocatorie, sulle capacità di giudizio e sull'operato politico» di Quadri, senza attribuirgli fatti o comportamenti «idonei a farlo apparire moralmente spregevole o indegno di rispetto».
«Valuterò se inoltrare reclamo»
Quadri ha dieci giorni di tempo per impugnare il decreto davanti alla Corte dei reclami penali. «Valuterò a breve se inoltrare reclamo, dopo aver letto attentamente la decisione della pp», dice il leghista, interpellato dal quotidiano. «Intanto noto che nel decreto si afferma che le espressioni contenute nell'editoriale di Ritzer benché non raggiungano la soglia della rilevanza penale, il loro tenore permette di comprendere le ragioni per le quali io abbia potuto sentirmi leso nell'onore e deciso di sporgere querela. Se quest'ultima fosse stata destituita di ogni fondamento, le spese procedurali sarebbero state poste a mio carico, mentre sono state poste a carico dello Stato.» Si tratta di 2'670,05 franchi. «Inoltre la pp ha stabilito che i 500 franchi che avevo versato a garanzia delle spese mi vengano restituiti».