Cade dallo scooter è viene investito: morto un 33enne
L'incidente è avvenuto sulla Strada Regina nella tarda serata di martedì
AGNO - Un grave incidente della circolazione è avvenuto nella tarda serata di martedì, poco dopo le 23, ad Agno.
Secondo una prima ricostruzione, spiega la Polizia cantonale, un 33enne svizzero, residente nel Luganese, stava circolando su uno scooter sulla Strada Regina in direzione di Ponte Tresa quando, per motivi che l'inchiesta dovrà chiarire, ha perso il controllo del veicolo ed è caduto al suolo venendo successivamente investito da un'automobile ─ guidata da un 45enne italiano, residente nel Luganese ─ che proveniva dalla direzione opposta.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure all'uomo e lo hanno poi trasportato in ambulanza all'ospedale.
Purtroppo, la corsa in ospedale è stata vana. Il 33enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.
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