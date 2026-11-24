Carnevale di Tesserete, svelato il programma 2027
Previsti oltre 45mila partecipanti e un ricco calendario di eventi per tutte le età.
CAPRIASCA - La 127esima edizione del Carnevale di Tesserete si svolgerà venerdì 5 febbraio e poi da mercoledì 10 a sabato 13 febbraio 2027. Il programma presentato dall’Associazione Carnevale di Tesserete riunisce il corteo dei bambini, la serata del liscio, quattro giorni di appuntamenti gastronomici e musicali, il corteo mascherato e l’assalto al Palo della Cuccagna. Il tema scelto per il 2027 è «Un cadreghino per due».
La nuova edizione sarà segnata anche da un passaggio di consegne. Dopo 30 anni Pietro Ponci, per tutti SM Or Penagin, ha deciso di affidare le chiavi dell’Alpe di Davrosio a un nuovo «arpadoo»: Alberto Clementi. Classe 1967, nato e cresciuto in Capriasca, Clementi collabora da decenni con il Carnevalone ed è cuoco di SM Or Penagin.
Il corteo dei bambini
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 5 febbraio. Alle 11, nella struttura «Ra Sosta dro Penagin», sarà offerto il pranzo ai bambini delle scuole elementari di Capriasca. La sfilata dei bambini lungo le vie di Tesserete partirà alle 14, mentre alle 15.30 sono previste la merenda per i bambini delle scuole dell’infanzia, musica e animazione.
Secondo i dati presentati dagli organizzatori, il corteo dedicato ai più piccoli coinvolge circa mille bambini. Al lavoro con le nuove generazioni contribuisce anche l’Accademia del Carnevale, rivolta agli allievi dalla terza elementare alla seconda media. Fuori dall’orario scolastico, i partecipanti possono conoscere il lavoro necessario per preparare un carro, costruirne uno e prendere parte ai due cortei.
La serata del liscio
Il programma riprenderà mercoledì 10 febbraio alle 18.30 con l’apertura di «Ra Sosta dro Penagin». Alle 19.30 sarà servita la cena a base di polenta e merluzzo o polenta e stracchino. Dalle 21 saliranno sul palco Moreno il Biondo e l’Orchestra Il Grande Evento, provenienti dalla Romagna. La musica terminerà a mezzanotte e la chiusura è prevista all’una.
La consegna delle chiavi
Giovedì 11 febbraio la cena inizierà alle 19 con i «Macheron fin che ga n’è», offerti al capannone e nelle tendine. Dalle 21 cominceranno i bagordi, accompagnati dalle esibizioni delle Guggen nel paese del Carnevale. Alla stessa ora, a «Ra Sosta dro Penagin», si terrà la cerimonia ufficiale di apertura con la consegna delle chiavi.
La serata musicale proseguirà alle 21.30 con lo spettacolo della Shary Band e alle 23.30 con il dj set di DJ Kommy e Matteo Vanetti. Lo stop alla musica è fissato alle 3 e la chiusura del paese del Carnevale alle 4.
La giornata di venerdì
Venerdì 12 febbraio si comincerà alle 11 con l’aperitivo musicale di Katia e Dario. Alle 12 è in programma il pranzo per nonni e nipoti della Capriasca, con sminuzzato di pollo e purè e offerta libera. Dalle 14.30 «La Pieve dei bambini» proporrà baby dance, giochi e animazioni, seguiti dal «Nutella Party». Alle 16 SM Or Penagin e il Primo ministro Porta Penagia visiteranno la Casa di riposo Don Guanella.
La parte serale si aprirà alle 19.30 con roast beef e patate fritte. Dalle 21 riprenderà la festa a «Ra Sosta dro Penagin»: alle 22 è previsto il concerto dell’Italiana Band, a mezzanotte quello di Zona Olly, tributo a Olly, e all’1.30 il dj set con animazione di DJ Feed. La musica terminerà alle 3 e il paese del Carnevale chiuderà alle 4.
Risotto, Palo della Cuccagna e corteo mascherato
Sabato 13 febbraio le caldaie saranno accese già alle 6. La festa nel paese del Carnevale comincerà alle 10, insieme al primo assalto al Palo della Cuccagna, riservato alle categorie ragazzi e donne. L’iniziativa è organizzata con i gruppi Volabass e Scarpüscion dra Capriasca di Tesserete; le iscrizioni saranno aperte online.
Alle 11 si terrà il Guggen Concert Aperò con i Fronalp Chessler, formazione del Canton Svitto ospite per la prima volta a Tesserete. Alla stessa ora inizierà la distribuzione di risotto e luganighe al capannone e nelle tendine.
Il corteo mascherato, momento centrale della manifestazione, partirà alle 14 dall’ex Baracon. Sono annunciati oltre 25 numeri tra carri, gruppi e Guggen. Alle 16.15 toccherà agli uomini affrontare il secondo assalto al Palo della Cuccagna, mentre la premiazione del corteo si terrà alle 17.30 a «Ra Sosta dro Penagin».
Alle 19.30 sarà servita la cena con «Gnocc ai Erbett da Davros» oppure al ragù. Il programma musicale prevede alle 21 la Sanook Showgirl Band, a mezzanotte il dance party «Ma che ne sanno i 2000» e alle 3 DJ Alex Uboldi. La manifestazione si chiuderà alle 5; nel programma gli organizzatori danno appuntamento al 1° marzo 2028.
Il paese del Carnevale e la cucina
Durante le serate, il paese del Carnevale ospiterà animazione nelle tendine, spettacoli delle Guggen, un’area food truck, concerti e dj set nel capannone «Ra Sosta dro Penagin» e cene a tema.
Il menu di mercoledì propone polenta e merluzzo a 20 franchi oppure polenta e stracchino a 15 franchi. Giovedì i maccheroni saranno offerti fino a esaurimento. Venerdì il pranzo con sminuzzato di pollo e purè sarà a offerta libera, mentre la cena con roast beef e patate fritte costerà 20 franchi. Sabato risotto e luganiga saranno venduti a 5 franchi e gli gnocchi alle erbette o al ragù a 10 franchi.
Ad eccezione della maccheronata di giovedì, del risotto e degli gnocchi di sabato, pranzi e cene richiedono la prenotazione. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a «Ra Sosta dro Penagin».
Biglietti e pass
Il tariffario standard prevede un ingresso di 15 franchi per giovedì 11 febbraio, 25 franchi per venerdì 12 e 30 franchi per sabato 13. Nell’ambito dell’azione online dal 10 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, i prezzi scenderanno rispettivamente a 10, 20 e 25 franchi. Alla cassa saranno accettati anche Twint e pagamenti elettronici. Il biglietto per il solo corteo costerà 5 franchi, come la porzione di risotto e luganiga.
Il pass per le tre giornate costa 50 franchi, con un numero limitato di disponibilità e vendita esclusivamente online. La promozione natalizia, valida dal 10 dicembre al 10 gennaio, riduce il prezzo a 45 franchi. Nel pass e nei biglietti acquistati online è compreso il bus navetta da e per la stazione FFS di Lugano.
Le navette da Lugano
Per limitare i problemi di viabilità e sicurezza legati all’arrivo a Tesserete con i mezzi privati, sarà riproposto il servizio di bus navetta fornito da ARL. I collegamenti di andata e ritorno sulla tratta Lugano FFS-Tesserete circoleranno a intervalli regolari nelle serate di giovedì, venerdì e sabato e durante la giornata di sabato, in occasione del corteo.
I numeri della manifestazione
Gli organizzatori indicano 45mila partecipanti nell’arco dei quattro giorni di bagordi e 15mila presenze al corteo mascherato del sabato. Nell’edizione 2026 sono stati venduti 13mila pass giornalieri. Al pranzo del sabato vengono distribuite circa 2.500 porzioni di risotto e luganighe, mentre i cuochi di SM Or Penagin preparano complessivamente 1.362 chili di alimenti tra riso, luganighe, gnocchi, pasta, polenta, merluzzo e ragù.
Il programma comprende inoltre circa 35 ore di musica dal vivo e dj set. Il giornalino del Carnevale, con inserto asportabile, viene stampato in 7.500 copie e distribuito a tutte le economie domestiche della Capriasca. Nei 30 giorni precedenti l’edizione 2026, gli account Facebook e Instagram hanno totalizzato 350mila visualizzazioni e il sito www.orpenagin.ch 60mila visite.
Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito del Carnevale. L’Associazione Carnevale di Tesserete può essere contattata anche all’indirizzo orpenagin@bluewin.ch.