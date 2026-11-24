Il paese del Carnevale e la cucina

Durante le serate, il paese del Carnevale ospiterà animazione nelle tendine, spettacoli delle Guggen, un’area food truck, concerti e dj set nel capannone «Ra Sosta dro Penagin» e cene a tema.

Il menu di mercoledì propone polenta e merluzzo a 20 franchi oppure polenta e stracchino a 15 franchi. Giovedì i maccheroni saranno offerti fino a esaurimento. Venerdì il pranzo con sminuzzato di pollo e purè sarà a offerta libera, mentre la cena con roast beef e patate fritte costerà 20 franchi. Sabato risotto e luganiga saranno venduti a 5 franchi e gli gnocchi alle erbette o al ragù a 10 franchi.