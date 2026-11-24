Losone si sfila dall'aggregazione del Locarnese
La decisione è stata presa «con sincero rammarico» ed è dovuta al ridimensionamento del disegno iniziale
LOSONE - Il Municipio di Losone non parteciperà al progetto di aggregazione dei Comuni del Locarnese. La decisione, comunicata in una lettera alla Sezione degli enti locali del Cantone, è stata presa «al termine di un'attenta valutazione» e con «un sincero rammarico», scrive l'Esecutivo losonese, che non aderirà «allo scenario aggregativo che attualmente resta sul tavolo».
Soluzioni parziali
Alla base della rinuncia c'è il ridimensionamento del disegno iniziale. Il Municipio ricorda di aver aderito «con convinzione fin dalla prima ora» all'idea di «un progetto urbano che abbracciasse globalmente l'agglomerato locarnese», considerata «un'occasione importante per dare alla regione una nuova dimensione e un rinnovato impulso». In quell'ambito Losone si era detta disponibile a sperimentare insieme agli altri Comuni nuove modalità di valutazione della qualità di vita di cittadini e aziende, coinvolgendo direttamente nel processo la propria popolazione e il tessuto economico.
«La nostra scelta non nasce quindi da una chiusura nei confronti degli altri Comuni e in particolare della Città di Locarno, con i quali i rapporti sono e rimangono buoni», precisa il Municipio. È piuttosto la conseguenza «della rinuncia di alcuni a perseguire un percorso comune, che ha condotto a un progressivo ridimensionamento del disegno originario». Gli scenari rimasti, secondo l'Esecutivo, «prefigurano soluzioni parziali, che difficilmente produrrebbero i benefici auspicati per la regione».
Serve la fiducia reciproca
Il progetto iniziale, osserva ancora il Municipio, aveva «una prospettiva di più ampio respiro per superare i confini locali e cominciare a ragionare non più come singolo Comune bensì come regione», semplificando i processi istituzionali e politici e rafforzando il peso dell'intero Locarnese anche nelle richieste al Cantone e alla Confederazione. E in vista di un'istanza di aggregazione e della successiva votazione popolare, aggiunge, «solo un progetto globale avrebbe avuto argomenti chiari e convincenti per la popolazione». L'obiettivo di «un Locarnese unito, capace di porsi sullo stesso piano degli altri poli urbani del Ticino, con un peso politico adeguato», dovrà comunque «continuare a essere perseguito da tutti i Comuni della regione».
Per compiere passi di questa portata, sostiene l'Esecutivo, occorre rafforzare «un clima di reciproca fiducia tra gli enti»: sia fra i Comuni che hanno partecipato più attivamente al dibattito in questi anni, sia con quelli che hanno scelto di restarne ai margini.
Si valutano nuove proposte
Losone, assicura il Municipio, intende continuare a sedersi al tavolo con gli altri Comuni della regione e a offrire il proprio contributo, «nella convinzione che la cooperazione intercomunale possa portare vantaggi concreti ai cittadini». Una collaborazione che, per essere efficace, «debba tradursi in impegni puntuali, che vadano oltre le dichiarazioni di principio e si concentrino su ambiti chiaramente definiti», così che «le buone intenzioni possano finalmente trasformarsi in procedure operative a beneficio dell'intera regione».
Il Comune si dice infine pronto «a valutare con coraggio e apertura nuove proposte che rispondano a una visione davvero condivisa per il Locarnese». Nella lettera il Municipio ringrazia la Sezione degli enti locali, e in particolare il direttore Marzio Della Santa e il suo staff, «per l'impegno e il sostegno offerto durante tutto questo importante processo».