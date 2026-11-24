Serve la fiducia reciproca

Il progetto iniziale, osserva ancora il Municipio, aveva «una prospettiva di più ampio respiro per superare i confini locali e cominciare a ragionare non più come singolo Comune bensì come regione», semplificando i processi istituzionali e politici e rafforzando il peso dell'intero Locarnese anche nelle richieste al Cantone e alla Confederazione. E in vista di un'istanza di aggregazione e della successiva votazione popolare, aggiunge, «solo un progetto globale avrebbe avuto argomenti chiari e convincenti per la popolazione». L'obiettivo di «un Locarnese unito, capace di porsi sullo stesso piano degli altri poli urbani del Ticino, con un peso politico adeguato», dovrà comunque «continuare a essere perseguito da tutti i Comuni della regione».

Per compiere passi di questa portata, sostiene l'Esecutivo, occorre rafforzare «un clima di reciproca fiducia tra gli enti»: sia fra i Comuni che hanno partecipato più attivamente al dibattito in questi anni, sia con quelli che hanno scelto di restarne ai margini.