Stando alla stampa italiana, il campione altoatesino è volato in Finlandia, dove ad attenderlo troverà Lasse Lempainen, chirurgo al quale già nei giorni scorsi si era rivolto per un consulto. Il 48enne dottore, specializzato in ortopedia sportiva e chirurgia delle lesioni muscolo-tendinee complesse dell'arto inferiore e già conosciuto per aver trattato i problemi di sportivi di alto livello come Andrea Barzagli, David Beckham e Ousmane Dembelé, ha assicurato che l’operazione è l’unica via per guarire dalla sindrome della bandelletta ileo-tibiale al ginocchio.

Fermo dallo scorso Wimbledon, tenuto conto dei vari guai avuti Jannik aveva recentemente indicato gli Australian Open come il torneo del suo grande ritorno. Con l’intervento alle porte la sua partecipazione al primo Slam del 2027 è in ogni caso praticamente impossibile. Qualora non ci siano complicazioni, un pieno recupero non potrà infatti avvenire prima di quattro-cinque mesi.