Auto finita nella scarpata, morta una 17enne
Il veicolo, con a bordo quattro giovani, è uscito di strada nei pressi di un tornante, precipitando per una settantina di metri.
LUGANO - Un tragico incidente della circolazione è costato la vita a una ragazza di 17 anni nella notte tra venerdì e sabato a Sonvico. Il sinistro è avvenuto ieri, 20 novembre, poco prima della mezzanotte, lungo la strada della Castellanza. Nell'incidente sono rimasti feriti anche altri tre giovani, fortunatamente in modo non grave.
Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, alla guida dell'auto si trovava un 18enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. Con lui viaggiavano altri tre giovani, tutti cittadini svizzeri residenti nella regione: un 18enne seduto sul sedile anteriore e due 17enni, un ragazzo e una ragazza, sui sedili posteriori.
Per cause che l'inchiesta dovrà ancora chiarire, nei pressi di un tornante il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata. L'auto ha terminato la propria corsa dopo una settantina di metri.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 17enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Gli altri tre occupanti del veicolo sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale. Secondo le prime valutazioni mediche, hanno riportato ferite non gravi. Per fornire sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato inoltre richiesto l'intervento del Care Team. Le cause dell'incidente sono oggetto di accertamenti.
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