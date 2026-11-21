Per cause che l'inchiesta dovrà ancora chiarire, nei pressi di un tornante il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata. L'auto ha terminato la propria corsa dopo una settantina di metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 17enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.