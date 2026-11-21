Incendio in un palazzo: stabile evacuato
Al momento, non sono note le cause che hanno generato le fiamme. I pompieri hanno provveduto a liberare i vani dal fumo generato dall’incendio.
Al momento, non sono note le cause che hanno generato le fiamme. I pompieri hanno provveduto a liberare i vani dal fumo generato dall’incendio.
MENDRISIO - Sabato mattina, attorno alle ore 8:30, in un palazzo in via Lanz a Mendrisio è stato segnalato un incendio in un appartamento all’ultimo piano.
Sul posto sono intervenuti i pompieri del centro di Soccorso del Mendrisiotto oltre ai soccorritori del SAM e agli agenti della Polizia Cantonale e di quella comunale di Mendrisio. Al momento, non sono note le cause delle fiamme. I pompieri hanno provveduto a liberare i vani dal fumo generato dall’incendio.
Gli inquilini presenti nello stabile al momento del sinistro sono stati evacuati. Tre di loro, che manifestavano sintomi di leggera intossicazione, sono stati visitati dai soccorritori. Il tratto di strada interessato dall’intervento dei mezzi di soccorso è stato chiuso per agevolare il loro operato.
La Polizia ha provveduto a effettuare i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.