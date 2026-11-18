Oltre 1500 franchi per giocarci
Mancano una manciata di ore per il gioco più atteso degli ultimi anni. I rivenditori: «Sarà tra i regali di Natale più richiesti. Ma attenzione: è vietato ai minori di 18 anni»
LUGANO - La comunicazione in questi giorni è stata così martellante che la notizia non sarà sfuggita nemmeno a chi mastica poco o nulla di console e videogiochi: fra poche ore esce ufficialmente il gioco più atteso dell'anno. Forse del decennio. Dopo numerosi rinvii, a 13 anni, 2 mesi e 2 giorni dall'ultimo capitolo, arriva "GTA VI". Al secolo "Grand Theft Auto", il videogioco è un'avventura fatta di azione e scorrettezze che questa volta racconta l'ascesa criminale di una coppia di fuorilegge nello stato fittizio di Leonida.
Nel gioco è possibile compiere praticamente qualsiasi efferatezza. Ed è proprio questo il bello: dare libero sfogo alla propria fantasia criminale, dimenticarsi delle missioni principali e gironzolare per una mappa sterminata, divertendosi a mettere alla prova i limiti dei propri personaggi.
Tutti pazzi per "GTA VI"
Nelle ultime settimane, le reazioni hanno rasentato l'isteria collettiva. C'è chi ha preso giorni di ferie per dedicarsi anima e corpo al gioco, chi ha deciso di fingersi malato e persino aziende che hanno concesso giorni di vacanza ai dipendenti per permettere loro di godersi il nuovo titolo di casa Rockstar Games.
In una confezione vuota
Un'attesa spasmodica che, ovviamente, fa la felicità dei rivenditori. E sono loro stessi ad ammetterlo: «È una delle uscite videoludiche più attese degli ultimi anni», ci confermano da Interdiscount. E sebbene molti sceglieranno di scaricarlo, non mancherà chi vorrà una copia fisica. Anche se la confezione sarà... vuota. «È disponibile in una versione fisica nel formato "Code in a Box". La confezione non contiene un supporto fisico, ma un codice per scaricare il gioco», ci spiegano.
Uno dei regali di Natale di quest'anno
Una cosa è certa: qualcuno metterà mano ai propri risparmi. E non soltanto per acquistare il gioco. «Riteniamo che il lancio del gioco contribuirà ulteriormente a stimolare la domanda di console», conferma Interdiscount. E forse non è un caso che l'uscita sia così vicina al Natale. «Dovrebbe rientrare tra i regali più richiesti di quest’anno», aggiunge il rivenditore.
E la vendita di console impenna
Che un singolo gioco possa trainare anche le vendite di console lo confermano i dati di Digitec Galaxus: «La domanda di PS5 è aumentata notevolmente dopo il trailer di "GTA VI" pubblicato su Netflix il 27 agosto. Dal 28 agosto al 1° settembre, gli ordini sono stati superiori di circa il 370% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (PS5 Pro: circa il 670%), mentre nell’intero mese di agosto l’incremento è stato superiore al 120%».
Ma a impressionare sono anche i numeri delle prenotazioni. «Da quando sono iniziati i preordini a fine giugno - ci viene specificato -, "GTA VI" è di gran lunga il gioco più preordinato dell’anno. Circa dieci giorni prima dell’uscita, i preordini erano già superiori di circa il 65% rispetto a quanto aveva raggiunto il recente "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" nello stesso periodo prima della sua uscita. Rispetto alle prenotazioni della console Switch 2 prima del lancio nel giugno 2025, si registra un aumento di circa l’80%. L’attuale "Call of Duty: Modern Warfare 4", prima della sua uscita il 22 ottobre, aveva circa 40 volte meno prenotazioni rispetto a quelle attuali di "GTA VI"».
Nonostante il prezzo elevato, che si aggira attorno ai 1'500 franchi, la PS5 Pro è andata a ruba: «Esaurita nel giro di pochi giorni dopo la pubblicazione del trailer». Ben diversa la situazione della rivale di casa Microsoft: «La richiesta di Xbox è invece molto contenuta. Di conseguenza, abbiamo tutti i modelli disponibili in magazzino. Ciò si spiega anche con il fatto che circa il 90% dei preordini di "GTA VI" riguarda la PS5».
«Mai così prima d'ora»
Come gli altri anche Fust registra un interesse senza precedenti per "GTA VI". L'insegna conferma di aver ricevuto più preordini per questo titolo che per qualsiasi altro videogioco nella propria storia.
Tra il 12 e il 17 novembre 2026, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, Fust ha registrato un incremento del 1'300% nelle vendite di PlayStation 5. «Quasi il 40% delle console è stato acquistato in bundle con "GTA VI", segno che il lancio del gioco sta spingendo molti clienti a comprare una nuova piattaforma».
«Supera le nostre previsioni»
L'attesa si fa sentire anche da MediaMarkt. «Secondo le nostre stime, i preordini si distinguono nettamente da quelli di altre grandi uscite videoludiche. Anche per quanto riguarda la PlayStation 5 osserviamo un aumento della domanda. Per molti, GTA 6 è ben più di un semplice nuovo gioco: è un evento che attendevano da tempo. L’interesse è quindi molto elevato: nelle ultime settimane, MediaMarkt Svizzera ha venduto circa il 50% in più di console PlayStation 5 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante i prezzi attualmente molto più elevati, la domanda supera le nostre previsioni».
Regalo sì, ma non per tutti
Anche MediaMarkt è convinta che il gioco sarà «tra i regali più richiesti di questa stagione». Ma invita a non dimenticare un dettaglio importante: non è adatto a tutti. «Ricordiamo che è classificato come gioco per maggiori di 18 anni».