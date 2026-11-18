Tutti pazzi per "GTA VI"

Nelle ultime settimane, le reazioni hanno rasentato l'isteria collettiva. C'è chi ha preso giorni di ferie per dedicarsi anima e corpo al gioco, chi ha deciso di fingersi malato e persino aziende che hanno concesso giorni di vacanza ai dipendenti per permettere loro di godersi il nuovo titolo di casa Rockstar Games.

In una confezione vuota

Un'attesa spasmodica che, ovviamente, fa la felicità dei rivenditori. E sono loro stessi ad ammetterlo: «È una delle uscite videoludiche più attese degli ultimi anni», ci confermano da Interdiscount. E sebbene molti sceglieranno di scaricarlo, non mancherà chi vorrà una copia fisica. Anche se la confezione sarà... vuota. «È disponibile in una versione fisica nel formato "Code in a Box". La confezione non contiene un supporto fisico, ma un codice per scaricare il gioco», ci spiegano.