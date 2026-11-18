«Movimenti sospetti sul suo conto». Ma era una truffa: un arresto ad Ascona
Un altro caso di "chiamata shock" ai danni di persone anziane. In manette un 43enne francese. Gli accertamenti dovranno ora verificare l'eventuale coinvolgimento in altri raggiri
ASCONA - Un altro arresto per un caso di truffa, nella modalità delle cosiddette "chiamate shock", ai danni di persone anziane. A finire in manette, riferiscono Polizia cantonale e Ministero pubblico, è stato un 43enne francese, residente in Francia, arrestato venerdì scorso ad Ascona.
L'arresto è stato tempestivo. Tutto è partito dalla segnalazione di un privato. Da lì sono iniziati gli accertamenti e le ricerche, subito attivate nell'ambito di un dispositivo che ha visto anche il coinvolgimento della Polizia comunale di Ascona. Gli accertamenti hanno permesso di individuare e fermare l'uomo sul territorio comunale.
Il modus operandi, si legge nel comunicato, ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti. In questo caso, spacciandosi dapprima per impiegati di banca, gli autori contattano la vittima informandola che sono stati rilevati dei movimenti sospetti sui suoi conti bancari e inducendola a credere che i suoi averi siano a rischio. Nella conversazione si inserisce quindi un sedicente funzionario di Polizia che, facendo leva su un'inchiesta in corso, convince la persona presa di mira a prelevare con urgenza il denaro e a consegnarlo per essere messo al sicuro. Nel far questo, durante le varie fasi del raggiro, gli autori fanno inoltre pressione sulla vittima affinché non prenda contatto con alcun conoscente o parente.
Le indagini dovranno ora chiarire un coinvolgimento del 43enne in altre truffe tentate o messe a segno recentemente in Ticino. Le ipotesi di reato sono di ripetuta truffa e infrazione alla Legge federale sugli stranieri.
L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.