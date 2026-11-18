Una scuola per chi vuole ripartire
Il 7 gennaio 2027 aprirà Calicanto, sul modello delle Second Chance Schools
NEGGIO - Dal 7 gennaio 2027 Villa Soldati, a Neggio, accoglierà i primi quindici giovani che hanno interrotto la scuola o l'apprendistato. Nasce così in Ticino Calicanto, un'esperienza educativa ispirata alle Second Chance Schools europee, diffuse in Europa dagli anni Novanta. L'inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 9 gennaio, dalle 11.00 alle 14.00.
Ogni anno in Ticino almeno 350 giovani interrompono il percorso scolastico post-obbligatorio senza un'alternativa immediata. Anche nell'apprendistato gli abbandoni riguardano circa un giovane su quattro, con punte di uno su tre già durante il primo anno.
«Un ragazzo che lascia la scuola non smette di avere bisogno di imparare, di incontrare i coetanei e di confrontarsi con adulti che lo conoscano e credano nelle sue possibilità», spiega Silvia Carloni, presidente dell'Associazione Calicanto. «Vogliamo offrire un luogo in cui tornare ogni mattina, sentirsi parte di un gruppo e avere il tempo e gli strumenti per capire quale direzione prendere».
A tempo pieno, con percorsi su misura
Calicanto si rivolge a giovani tra i 15 e i 25 anni e non è una misura di emergenza né una struttura terapeutica: è una scuola a tempo pieno, con calendario scolastico, classe stabile, docenti e tutor, in cui la motivazione a riprendere il proprio percorso è il principale criterio di accesso. Le giornate, dalle 9.00 alle 15.45, alterneranno cultura generale, rafforzamento del metodo di studio, laboratori pratici, progetti di gruppo ed esperienze nel mondo del lavoro, con un percorso personalizzato per ogni studente. Gli sbocchi possibili sono il rientro nella scuola tradizionale, l'accesso a un apprendistato, il conseguimento di una qualifica o la prosecuzione degli studi attraverso un percorso professionale internazionale BTEC.
Centrale il rapporto con le imprese, tra stage, visite aziendali e testimonianze imprenditoriali: il progetto potrà contare sulla collaborazione con ImprendiTI e con Fill-Up di Sara Rossini, che accompagnerà i giovani nello sviluppo dell'occupabilità e verso un possibile apprendistato. Il Gruppo Corriere del Ticino ha contribuito con una donazione di attrezzature informatiche e con la disponibilità a offrire stage, accompagnamenti e testimonianze professionali.
La sede torna alla sua vocazione educativa dopo aver ospitato, dal 1955 al 1983, la scuola di avviamento professionale ed economia domestica del Malcantone. L'immobile è stato messo a disposizione dalla Fondazione Giuseppe Soldati, che si è occupata degli interventi strutturali; all'allestimento degli spazi contribuiscono numerosi volontari. Segnali di sostegno sono arrivati da diversi Comuni del Malcantone, tra cui Neggio, Vernate, Agno e Bioggio.
Fase pilota
La prima fase è un semestre sperimentale fino a giugno 2027, con circa 15 studenti, che permetterà di valutare il modello educativo. Da settembre 2027 è prevista una nuova fase di sviluppo, anche grazie all'introduzione del diploma BTEC in gestione di piccole imprese e imprenditoria, calibrato sul territorio ticinese. L'Associazione Calicanto, senza scopo di lucro e riconosciuta di pubblica utilità, finanzia il progetto con risorse proprie, contributi di fondazioni ed enti e, in misura residuale, delle famiglie. È stata avviata una raccolta fondi per completare i laboratori e sostenere borse di studio e padrinati.
«Vorremmo che nessun ragazzo motivato a ripartire dovesse rinunciare per ragioni economiche», conclude Carloni. «Un percorso interrotto non deve diventare un futuro interrotto».
Le iscrizioni per il semestre gennaio-giugno 2027 sono aperte: i posti sono limitati e l'accesso avviene attraverso un colloquio conoscitivo. Informazioni su www.calicanto.ch, a info@calicanto.ch o allo 079 126 18 62.