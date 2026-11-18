«Un ragazzo che lascia la scuola non smette di avere bisogno di imparare, di incontrare i coetanei e di confrontarsi con adulti che lo conoscano e credano nelle sue possibilità», spiega Silvia Carloni, presidente dell'Associazione Calicanto. «Vogliamo offrire un luogo in cui tornare ogni mattina, sentirsi parte di un gruppo e avere il tempo e gli strumenti per capire quale direzione prendere».

A tempo pieno, con percorsi su misura

Calicanto si rivolge a giovani tra i 15 e i 25 anni e non è una misura di emergenza né una struttura terapeutica: è una scuola a tempo pieno, con calendario scolastico, classe stabile, docenti e tutor, in cui la motivazione a riprendere il proprio percorso è il principale criterio di accesso. Le giornate, dalle 9.00 alle 15.45, alterneranno cultura generale, rafforzamento del metodo di studio, laboratori pratici, progetti di gruppo ed esperienze nel mondo del lavoro, con un percorso personalizzato per ogni studente. Gli sbocchi possibili sono il rientro nella scuola tradizionale, l'accesso a un apprendistato, il conseguimento di una qualifica o la prosecuzione degli studi attraverso un percorso professionale internazionale BTEC.