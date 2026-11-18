Donne liberali radicali ticinesi hanno una nuova presidente
Roberta Passardi punta a rafforzare il ruolo delle donne liberali radicali nel dibattito pubblico e nella formazione politica.
BELLINZONA - Roberta Passardi è la nuova presidente delle Donne liberali radicali ticinesi (DLRT). La nomina è avvenuta martedì 17 novembre, durante l'assemblea straordinaria dell'associazione, che ha segnato l'avvio di una nuova fase per il movimento femminile liberale radicale.
Tra gli obiettivi della nuova presidenza figurano il rafforzamento del ruolo delle DLRT nel dibattito pubblico, la valorizzazione delle competenze femminili e un maggiore investimento nella formazione delle donne che intendono impegnarsi in politica.
L'assemblea è stata anche l'occasione per ricordare Mari Luz Besomi-Candolfi e per ribadire alcune posizioni politiche dell'associazione. In particolare, le Donne liberali radicali ticinesi hanno confermato la propria contrarietà all'iniziativa fiscale del Centro, esprimendo nuovamente il loro «NO» alla proposta.
Le DLRT hanno inoltre manifestato il proprio sostegno a Cristina Maderni, candidata al Consiglio di Stato.