«Per non smettere di amare mia madre, ho dovuto smettere di amare me stessa»

«La difficoltà maggiore era che venivo sempre paragonata a mia madre», ha spiegato a “Ballando” Aurora, « tua madre è una donna bellissima, famosa e popolare» mentre lei, al contrario, si sentiva costantemente inferiore anche a causa dei commenti che leggeva sulla stampa.

«Mi sono sentita brutta sin da bambina e a un certo punto ho iniziato a odiare il mio corpo». Ha poi trovato una via d'uscita - che via d'uscita non era affatto - attraverso il suo disturbo alimentare: «La bulimia era la mia soluzione al problema», ha affermato la ventinovenne, «essere magra era l'unica cosa che contava».