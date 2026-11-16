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«Per non smettere di amare mia madre, ho dovuto smettere di amare me stessa»

Aurora Ramazzotti è tornata a parlare di bulimia, nella puntata di “Ballando con le stelle”. La reazione di Michelle: «parole che hanno lacerato il mio cuore materno».
«Per non smettere di amare mia madre, ho dovuto smettere di amare me stessa»
IMAGO / Bildagentur Monn
Fonte 20 Minuten
elaborata da Redazione
«Per non smettere di amare mia madre, ho dovuto smettere di amare me stessa»
Aurora Ramazzotti è tornata a parlare di bulimia, nella puntata di “Ballando con le stelle”. La reazione di Michelle: «parole che hanno lacerato il mio cuore materno».

È tornata a parlare di bulimia, della quale ha sofferto per molti anni, e del complesso rapporto con la madre (e i media) Aurora Ramazzotti, in un outing a “Ballando con le Stelle” che ha portato la madre Michelle a un accorato post sui social.

Una frase in particolare ha toccato da vicino l'ex-modella e presentatrice svizzera: «Per non smettere di amare mia madre, ho dovuto smettere di amare me stessa». Queste parole hanno «lacerato il mio cuore materno», come scritto dalla stessa Michelle via social.

Nel post, ripercorre la (lunga) sofferenza della figlia Aurora: «il paragone continuo con me e la cattiveria della gente nei suoi confronti durante tutta la sua infanzia l'hanno portata alla bulimia per molti anni. L'abbiamo affrontata insieme e io ho cercato in tutti i modi di accogliere questo dolore, mai minimizzarlo». Malgrado ciò, questo dolore «ha segnato la sua vita».



«La difficoltà maggiore era che venivo sempre paragonata a mia madre», ha spiegato a “Ballando” Aurora, « tua madre è una donna bellissima, famosa e popolare» mentre lei, al contrario, si sentiva costantemente inferiore anche a causa dei commenti che leggeva sulla stampa.

«Mi sono sentita brutta sin da bambina e a un certo punto ho iniziato a odiare il mio corpo». Ha poi trovato una via d'uscita - che via d'uscita non era affatto - attraverso il suo disturbo alimentare: «La bulimia era la mia soluzione al problema», ha affermato la ventinovenne, «essere magra era l'unica cosa che contava».


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