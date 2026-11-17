Una chiusura che fa discutere. E il Municipio non ci sta
L'Esecutivo di Bellinzona chiede un incontro urgente con le FFS per discutere la riduzione dei servizi di domenica: «Rammarico e disapprovazione».
BELLINZONA - Il Municipio di Bellinzona non ci sta. La decisione delle FFS di chiudere la biglietteria della stazione ferroviaria la domenica durante i mesi invernali non piace all'Esecutivo cittadino, che ha già espresso il proprio disappunto e chiesto un incontro con l'azienda per discutere della riduzione del servizio.
La posizione emerge dalla risposta del Municipio a un'interpellanza presentata da Martina Malacrida Nembrini, del gruppo Unità di sinistra. Nell'atto, Malacrida Nembrini sottolineava l'importanza di mantenere uno sportello presidiato tutti i giorni e chiedeva se la Città fosse al corrente delle intenzioni delle FFS.
L'Esecutivo chiarisce innanzitutto di aver appreso la notizia dai media, senza essere stato informato né consultato dalle FFS. Solo in un secondo momento, con una lettera datata 30 ottobre e ricevuta il 2 novembre, l'azienda ha spiegato alla Città le ragioni della propria scelta.
La chiusura riguarda esclusivamente la domenica, da novembre a marzo. Il sabato, invece, lo sportello continuerà a essere operativo. Una precisazione che non cambia però il giudizio del Municipio, che valuta negativamente la riduzione del servizio.
Al centro delle preoccupazioni ci sono soprattutto le esigenze dei viaggiatori. «Non tutti - sottolinea l'Esecutivo - utilizzano le biglietterie automatiche o i canali online per acquistare i titoli di trasporto». Lo sportello fisico, inoltre, non serve soltanto ad acquistare i biglietti, ma è anche un punto di riferimento «per ottenere informazioni e una consulenza personalizzata».
A pesare nella valutazione c'è anche l'importanza della stazione di Bellinzona nella rete ferroviaria. Il Municipio ricorda infatti che si tratta di uno snodo significativo, essendo la prima stazione per i viaggiatori provenienti da nord e, viceversa, un punto di passaggio per chi si dirige in quella direzione.
Per tutte queste ragioni, secondo l'Esecutivo, mantenere aperta la biglietteria anche la domenica durante i mesi invernali sarebbe «più che giustificato».
La Città ha quindi deciso di rivolgersi direttamente alle FFS, esprimendo il proprio «rammarico e disapprovazione» per la decisione. Ha inoltre chiesto un incontro con i rappresentanti dell'azienda, che dovrebbe tenersi a breve.
Bellinzona non esclude nemmeno di coinvolgere le autorità cantonali per sostenere il mantenimento del servizio. Il Cantone, però, si è già mosso: come riferisce il Municipio, il Dipartimento del territorio ha comunicato alle FFS la propria contrarietà alla misura.