L'idea di fondo è quella del museo come organismo dinamico, in cui la rivitalizzazione della collezione occupa un ruolo centrale. «A musei e istituzioni culturali, e in particolare ai musei d'arte, oggi viene chiesto di confrontarsi con questioni socialmente rilevanti e sviluppare visioni per il futuro», spiega la direttrice. «Valorizzare la propria collezione significa quindi sottoporla a costanti riletture, anche radicali, e metterne in discussione gerarchie, significati e possibilità». Un approccio già programmatico nel titolo della prima mostra curata al MASI da Ragaglia, "Re-imaginings: Mai-Thu Perret e Una Szeemann", visibile al LAC dal 15 novembre 2026 al 16 maggio 2027. In questo formato aperto collezione e mostre temporanee si fondono, anche all'insegna della sostenibilità, con un ricorso limitato ai prestiti.