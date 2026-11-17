Il MASI riscrive i suoi spazi
Da maggio 2027 Palazzo Reali si apre alle realtà indipendenti del Ticino
Da maggio 2027 Palazzo Reali si apre alle realtà indipendenti del Ticino
LUGANO - Il Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI) cambia pelle. Con il programma espositivo 2027, il primo interamente disegnato sotto la direzione di Letizia Ragaglia, il MASI affida ad artiste e artisti contemporanei nuove - e talvolta radicali - riletture della propria collezione e ridisegna la funzione delle sue due sedi: dal 2027 Palazzo Reali assumerà un ruolo complementare a quello del LAC, diventando una piattaforma permanente di mediazione verso la città e aprendosi alle associazioni artistiche indipendenti del Ticino.
L'idea di fondo è quella del museo come organismo dinamico, in cui la rivitalizzazione della collezione occupa un ruolo centrale. «A musei e istituzioni culturali, e in particolare ai musei d'arte, oggi viene chiesto di confrontarsi con questioni socialmente rilevanti e sviluppare visioni per il futuro», spiega la direttrice. «Valorizzare la propria collezione significa quindi sottoporla a costanti riletture, anche radicali, e metterne in discussione gerarchie, significati e possibilità». Un approccio già programmatico nel titolo della prima mostra curata al MASI da Ragaglia, "Re-imaginings: Mai-Thu Perret e Una Szeemann", visibile al LAC dal 15 novembre 2026 al 16 maggio 2027. In questo formato aperto collezione e mostre temporanee si fondono, anche all'insegna della sostenibilità, con un ricorso limitato ai prestiti.
Palazzo Reali, il museo dietro le quinte
Nella sede storica di via Canova il pubblico potrà conoscere da vicino le attività di conservazione e restauro della collezione, normalmente svolte dietro le quinte, e partecipare a un programma permanente di mediazione. Da maggio 2027, con il progetto OFF/IN, il MASI avvierà una collaborazione con le realtà indipendenti attive nelle arti visive in Ticino, mettendo a disposizione gli spazi al pianterreno per mostre, performance e programmi propri: un modo, spiega il museo, per contribuire a colmare la carenza di spazi per le realtà creative della regione. Il progetto fa seguito alla rassegna "Schermo aperto. Opere video dalla collezione", in corso fino al 25 aprile 2027.
«Con la sua posizione centrale nel cuore di Lugano e le sue sale storiche, Palazzo Reali è il luogo ideale per accogliere inedite connessioni tra la collezione, la scena contemporanea e la città, invitando il pubblico a nuovi modi di vivere il museo», afferma Ragaglia.
Cinque mostre al LAC
Il 2027 si apre con "Spazio privato in spazio pubblico. Gli ambienti di Franco Vaccari", personale dedicata a una delle figure più significative dell'arte concettuale italiana (Modena, 1936-2025). Realizzato con il Museion di Bolzano, il progetto è la prima presentazione delle opere dell'artista in Svizzera dopo la sua scomparsa e riunisce lavori fotografici, video, libri d'artista e materiali d'archivio, riproponendo alcuni degli ambienti realizzati tra il 1968 e il 2007, in cui prendevano forma le sue Esposizioni in tempo reale (a cura di Frida Carazzato e Luca Panaro con Letizia Ragaglia, sala ipogea, dal 6 marzo al 18 luglio 2027).
Segue "Face to Face. Cindy Sherman meets MASI", in collaborazione con la Sammlung Goetz di Monaco. Da quasi cinque decenni Sherman (Glen Ridge, New Jersey, 1954) indaga la costruzione dell'identità giocando con i codici visivi dell'arte, della celebrità e del genere: 29 sue fotografie dialogano con un corpus della Collezione MASI, dalla pittura del Settecento e dell'Ottocento a oggi (a cura di Karsten Löckemann e Cristina Sonderegger, dal 24 aprile al 3 ottobre 2027).
Un percorso immersivo è invece la personale di Latifa Echakhch (El Khnansa, Marocco, 1974), che prosegue la sua indagine sul rapporto tra paesaggio e società: non esiste, sostiene l'artista, un paesaggio apolitico e puramente contemplativo (a cura di Francesca Benini e Letizia Ragaglia, dal 10 luglio 2027 al 23 gennaio 2028).
In settembre tocca a John Armleder, tra gli artisti svizzeri più noti a livello internazionale, che nella sua pratica mette in discussione il concetto di autore e l'originalità dell'opera d'arte: il confronto sarà con un corpus della donazione Panza di Biumo, 200 opere di artisti europei e americani degli anni Ottanta e Novanta ("John Armleder in dialogo con la Collezione MASI", titolo provvisorio, a cura di Letizia Ragaglia, sala ipogea, dal 4 settembre 2027 al 13 febbraio 2028).
Chiude l'anno la collettiva "Di opera in opera. La Collezione ProMuseo per il MASI", che valorizza il patrimonio costruito in oltre trent'anni dall'Associazione Amici Sostenitori del museo, con opere di oltre venti artiste e artisti attivi dal Novecento a oggi (a cura di Letizia Ragaglia, dal 20 novembre 2027 al 9 aprile 2028).