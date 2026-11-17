Il lago non va in letargo
Battelli, musica e crociere natalizie sul Ceresio e sul Verbano; la SNL lancia una stagione di iniziative per promuovere il turismo fuori dai mesi estivi.
LUGANO - Corse festive sul Ceresio, crociere natalizie con musica dal vivo, collegamenti tra Locarno e Ascona e una cena di gala per salutare il nuovo anno. La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) presenta il programma per l'inverno 2026/2027, con una serie di iniziative in calendario dal 20 novembre al 6 gennaio. L'obiettivo è valorizzare il Lago di Lugano e il Lago Maggiore anche durante i mesi più freddi, offrendo a residenti e turisti nuove occasioni per vivere il territorio.
Le corse invernali sul Ceresio
Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, i battelli di linea continueranno a navigare sia nel bacino nord sia in quello sud del Lago di Lugano. I collegamenti saranno garantiti il sabato, la domenica e nei giorni festivi, con due eccezioni: Natale, il 25 dicembre, e Capodanno, il 1° gennaio.
Le corse permetteranno di raggiungere i borghi affacciati sul Ceresio anche durante le festività, offrendo un'alternativa agli spostamenti su strada e la possibilità di ammirare il paesaggio lacustre nella sua veste invernale.
Natale in battello con il CORO INCONTROTEMPO
Sabato 12 dicembre sarà invece la musica ad accompagnare i passeggeri. SNL organizza due crociere speciali a bordo della motonave Lugano, durante le quali si esibirà il CORO INCONTROTEMPO con un concerto dedicato alle festività natalizie.
Nel prezzo del biglietto saranno inclusi anche panettone e una bevanda. Orari, tariffe e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito della compagnia, www.lakelugano.ch.
Winterland, una navetta tra Locarno e Ascona
Sul Lago Maggiore, la novità riguarda i collegamenti tra Locarno e Ascona in occasione della manifestazione Winterland. Dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 sarà attiva una navetta lacuale che circolerà il venerdì, il sabato e la domenica.
Il servizio consentirà di spostarsi tra le due località senza utilizzare l'automobile, approfittando delle iniziative e delle atmosfere natalizie sulle due sponde del Verbano.
La domenica saranno inoltre previste due possibilità aggiuntive: una sosta alle Isole di Brissago, che apriranno al pubblico in occasione delle festività, e un collegamento per raggiungere Vira, dove sarà possibile ammirare i presepi.
Capodanno con una cena di gala sul lago
Per chi desidera festeggiare l'arrivo del 2027 sull'acqua, SNL propone una cena di gala a bordo della motonave Italia. Una serata speciale per brindare al nuovo anno navigando sul lago. Il menù, gli orari, i prezzi e le informazioni per le prenotazioni sono disponibili sul sito della società.
L'obiettivo: far vivere i laghi tutto l'anno
Il programma invernale si inserisce nella strategia di SNL volta a estendere progressivamente l'offerta turistica oltre la tradizionale stagione estiva. Un percorso che la società intende portare avanti insieme a enti turistici, Comuni, organizzatori di eventi e partner locali.
«Vogliamo che il lago resti un punto di riferimento anche d'inverno», spiega Roberto Turchetti, Head of Marketing & Sales di SNL. «Le corse festive sul Ceresio, la navetta di Winterland, le crociere natalizie con il coro gospel e la cena di Capodanno nascono dalla volontà di offrire a residenti e turisti nuove occasioni per vivere il Lago di Lugano e il Lago Maggiore in ogni stagione».
Per la società, la collaborazione tra i diversi attori del territorio rappresenta un elemento fondamentale per rendere più attrattiva la regione anche nei periodi di minore affluenza turistica.
«La destagionalizzazione è un obiettivo che possiamo raggiungere solo insieme: per questo lavoriamo con i partner del territorio, costruendo un'offerta coordinata che renda la nostra regione attrattiva tutto l'anno», conclude Turchetti.