LUGANO - Corse festive sul Ceresio, crociere natalizie con musica dal vivo, collegamenti tra Locarno e Ascona e una cena di gala per salutare il nuovo anno. La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) presenta il programma per l'inverno 2026/2027, con una serie di iniziative in calendario dal 20 novembre al 6 gennaio. L'obiettivo è valorizzare il Lago di Lugano e il Lago Maggiore anche durante i mesi più freddi, offrendo a residenti e turisti nuove occasioni per vivere il territorio.