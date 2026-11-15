È il grande giorno: oggi Ronaldinho ritorna in campo

«Voglio passare una bella giornata, sono contento di essere qui per l'inizio di questa bella storia. Il presidente sogna qualcosa di grande per Ravenna e farne parte mi rende felice», ha dichiarato venerdì sera a Sky Sport il brasiliano, campione del mondo nel 2002 e autore di 33 reti in 97 presenze con la Seleção. «Ho smesso di giocare già da alcuni anni, ho vinto tutto ciò che avevo sognato. Ora ho 46 anni e ho vissuto tutto nel calcio: è un'opportunità completamente diversa. Voglio far parte del sogno dei miei amici che lavorano per Ravenna», ha aggiunto.