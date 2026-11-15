È il grande giorno: oggi Ronaldinho ritorna in campo
Il fuoriclasse brasiliano ha detto sì al Ravenna e domenica giocherà il derby contro il Forlì. Un'operazione che ha già attirato l'attenzione internazionale.
CALCIO - A 46 anni e a oltre undici dall'ultima partita ufficiale, Ronaldinho torna in campo. L'ex fuoriclasse brasiliano, Pallone d'Oro nel 2005, indosserà oggi la maglia del Ravenna, ambizioso club di Serie C che sogna un giorno di raggiungere la massima divisione italiana. Un ritorno clamoroso e del tutto inatteso per uno dei calciatori più spettacolari e amati della storia recente.
«Voglio passare una bella giornata, sono contento di essere qui per l'inizio di questa bella storia. Il presidente sogna qualcosa di grande per Ravenna e farne parte mi rende felice», ha dichiarato venerdì sera a Sky Sport il brasiliano, campione del mondo nel 2002 e autore di 33 reti in 97 presenze con la Seleção. «Ho smesso di giocare già da alcuni anni, ho vinto tutto ciò che avevo sognato. Ora ho 46 anni e ho vissuto tutto nel calcio: è un'opportunità completamente diversa. Voglio far parte del sogno dei miei amici che lavorano per Ravenna», ha aggiunto.
Sarà titolare
Nonostante i tanti interrogativi sulla sua condizione fisica, una certezza c'è già: Ronaldinho partirà dal primo minuto nel derby contro il Forlì, valido per la 14esima giornata di Serie C. A confermarlo è stato l'allenatore Andrea Mandorlini. L'ex stella di Paris Saint-Germain, Barcellona e Milan non disputa una partita ufficiale dal settembre 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense. Arrivato in Italia venerdì, ha avuto a disposizione un solo allenamento, quello di ieri, per conoscere i nuovi compagni (vedi post dello stesso Ronaldinho sotto). Resta invece da capire se la sua avventura in giallorosso si esaurirà nella sfida di domenica o proseguirà anche nelle prossime settimane.
Il carisma del brasiliano, intanto, sembra essere rimasto intatto. Per l'occasione, lo stadio di Ravenna, che normalmente dispone di 5'000 posti, è stato ampliato con una tribuna provvisoria da 1'800 posti, ribattezzata «R10» in omaggio all'ex numero 10. Secondo quanto riportato, tuttavia, la partita si disputerà a porte chiuse.
Un colpo di marketing?
Dietro l'operazione c'è Ignazio Cipriani, imprenditore italo-americano e proprietario del Ravenna dal 2024. «L'obiettivo a lungo termine è portare il Ravenna in Serie A», ha assicurato. L'ingaggio di Ronaldinho rappresenta soprattutto una clamorosa operazione di marketing, capace di proiettare sotto i riflettori internazionali una società che non ha mai calcato i campi della massima serie italiana.
Prima di sognare la Serie A, il club emiliano punta però a riconquistare la Serie B, categoria che manca dal 2008. Attualmente il Ravenna occupa il secondo posto nel girone B di Serie C, a sei punti dalla capolista La Spezia. Il Forlì, avversario di oggi, è invece 15esimo, con 14 punti di ritardo rispetto ai rivali.
Per Ronaldinho sarà dunque molto più di una semplice apparizione: a oltre un decennio dall'ultima partita ufficiale, il brasiliano tornerà a indossare gli scarpini per una sfida che promette di attirare ben più attenzioni di un normale derby di Serie C.
Vão dizer que é IA kkkkkkk Tô na área Ravenna 🤙🏾 https://t.co/y4LaKXJq8x— Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2026