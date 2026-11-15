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È il grande giorno: oggi Ronaldinho ritorna in campo

Il fuoriclasse brasiliano ha detto sì al Ravenna e domenica giocherà il derby contro il Forlì. Un'operazione che ha già attirato l'attenzione internazionale.
È il grande giorno: oggi Ronaldinho ritorna in campo
IMAGO/Fotoarena
Ronaldinho qui il 3 ottobre 2026.
di 20min.ch | Agence France-Presse
È il grande giorno: oggi Ronaldinho ritorna in campo
Il fuoriclasse brasiliano ha detto sì al Ravenna e domenica giocherà il derby contro il Forlì. Un'operazione che ha già attirato l'attenzione internazionale.
CALCIO: Risultati e classifiche

CALCIO - A 46 anni e a oltre undici dall'ultima partita ufficiale, Ronaldinho torna in campo. L'ex fuoriclasse brasiliano, Pallone d'Oro nel 2005, indosserà oggi la maglia del Ravenna, ambizioso club di Serie C che sogna un giorno di raggiungere la massima divisione italiana. Un ritorno clamoroso e del tutto inatteso per uno dei calciatori più spettacolari e amati della storia recente.

«Voglio passare una bella giornata, sono contento di essere qui per l'inizio di questa bella storia. Il presidente sogna qualcosa di grande per Ravenna e farne parte mi rende felice», ha dichiarato venerdì sera a Sky Sport il brasiliano, campione del mondo nel 2002 e autore di 33 reti in 97 presenze con la Seleção. «Ho smesso di giocare già da alcuni anni, ho vinto tutto ciò che avevo sognato. Ora ho 46 anni e ho vissuto tutto nel calcio: è un'opportunità completamente diversa. Voglio far parte del sogno dei miei amici che lavorano per Ravenna», ha aggiunto.

RAVENNA
«L'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna»

Sarà titolare
Nonostante i tanti interrogativi sulla sua condizione fisica, una certezza c'è già: Ronaldinho partirà dal primo minuto nel derby contro il Forlì, valido per la 14esima giornata di Serie C. A confermarlo è stato l'allenatore Andrea Mandorlini. L'ex stella di Paris Saint-Germain, Barcellona e Milan non disputa una partita ufficiale dal settembre 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense. Arrivato in Italia venerdì, ha avuto a disposizione un solo allenamento, quello di ieri, per conoscere i nuovi compagni (vedi post dello stesso Ronaldinho sotto). Resta invece da capire se la sua avventura in giallorosso si esaurirà nella sfida di domenica o proseguirà anche nelle prossime settimane.

Il carisma del brasiliano, intanto, sembra essere rimasto intatto. Per l'occasione, lo stadio di Ravenna, che normalmente dispone di 5'000 posti, è stato ampliato con una tribuna provvisoria da 1'800 posti, ribattezzata «R10» in omaggio all'ex numero 10. Secondo quanto riportato, tuttavia, la partita si disputerà a porte chiuse.

Un colpo di marketing?
Dietro l'operazione c'è Ignazio Cipriani, imprenditore italo-americano e proprietario del Ravenna dal 2024. «L'obiettivo a lungo termine è portare il Ravenna in Serie A», ha assicurato. L'ingaggio di Ronaldinho rappresenta soprattutto una clamorosa operazione di marketing, capace di proiettare sotto i riflettori internazionali una società che non ha mai calcato i campi della massima serie italiana.

Prima di sognare la Serie A, il club emiliano punta però a riconquistare la Serie B, categoria che manca dal 2008. Attualmente il Ravenna occupa il secondo posto nel girone B di Serie C, a sei punti dalla capolista La Spezia. Il Forlì, avversario di oggi, è invece 15esimo, con 14 punti di ritardo rispetto ai rivali.

Per Ronaldinho sarà dunque molto più di una semplice apparizione: a oltre un decennio dall'ultima partita ufficiale, il brasiliano tornerà a indossare gli scarpini per una sfida che promette di attirare ben più attenzioni di un normale derby di Serie C.

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