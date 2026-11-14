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Aicher e Colturi di un altro pianeta, Rast è quarta

La tedesca e l'albanese dominano la prima manche dello slalom di Levi, infliggendo distacchi pesanti a tutte. Sarà lotta per il terzo posto con dieci atlete in soli 56 centesimi.
Aicher e Colturi di un altro pianeta, Rast è quarta
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
Aicher e Colturi di un altro pianeta, Rast è quarta
La tedesca e l'albanese dominano la prima manche dello slalom di Levi, infliggendo distacchi pesanti a tutte. Sarà lotta per il terzo posto con dieci atlete in soli 56 centesimi.
SPORT: Risultati e classifiche

LEVI - Senza Mikaela Shiffrin, nove volte vincitrice su questa pista e quest'anno intenzionata a ridurre gli impegni in slalom per concentrarsi maggiormente sul gigante e sulle discipline veloci, lo slalom di Levi si presentava senza una chiara favorita.

Sulle nevi finlandesi, però, una nuova pretendente al successo ha subito dettato il ritmo. È Emma Aicher, autrice di una prima manche praticamente perfetta, con cui ha fatto il vuoto alle proprie spalle. L'unica a tenere il passo della giovane tedesca, che proprio ieri ha festeggiato il 23esimo compleanno, è stata l'albanese Lara Colturi, seconda a 36 centesimi. Al terzo posto provvisorio si è invece piazzata la sorprendente croata Zrinka Ljutic: partita con il pettorale numero 24, ha fermato il cronometro in 56"62, a 88 centesimi dalla vetta.

Più staccate tutte le altre, comprese le rossocrociate Camille Rast e Wendy Holdener, entrambe a oltre un secondo dalla leader. Rast è quarta a 1"02 da Aicher, mentre Holdener occupa l'ottava posizione a 1"20.

La lotta per la vittoria nella seconda manche, in programma alle 13.00, sembra dunque ristretta ad Aicher e Colturi. Molto più aperta, invece, la corsa al terzo gradino del podio: tra Ljutic, attualmente terza, e Petra Vlhova, tredicesima, ci sono appena 56 centesimi.

Buona anche la prova di Aline Hoepli: scesa con il pettorale numero 41 la 25enne si è infatti inserita in 25esima posizione.

Niente da fare, invece, per le altre svizzere in gara: Nicole Good, Eliane Christen, Anuk Braendli, Selina Egloff e Janine Maechler, che hanno accumulato ritardi troppo pesanti per qualificarsi alla seconda manche.

La Top 10 della prima manche e le svizzere:

1. Emma Aicher (GER) 55"74
2. Lara Colturi (ALB) +0"36
3. Zrinka Ljutic (CRO) +0"88
4. Camille Rast (SUI) +1"02
5. Katharina Truppe (AUT) +1"05
6. Katharina Huber (AUT) +1"13
7. Cornelia Oehlund (SWE) +1"17
8. Wendy Holdener (SUI) +1"20
9. Marion Chevrier (FRA) +1"30
10. Anna Swenn-Larsson (SWE) +1"32

Qualificata per la seconda manche: 25. Aline Hoepli +2"35

Fuori dalle trenta: 40. Nicole Good +3"17, 46. Eliane Christen +3"56, 49. Anuk Braendli +3"73, 51. Selina Egloff +3"83, 56. Janine Maechler +4"34.

OUT: Paula Moltzan (USA), Andreja Slokar (SLO), Clarisse Breche (FRA), Kjersti Moritz (USA), Anna Trocker (ITA), Alice Pazzaglia (ITA), Emilia Mondelli (ITA), Leonie Raich (AUT), Amelia Smart (CAN), Aline Danioth (SUI).

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