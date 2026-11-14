Aicher e Colturi di un altro pianeta, Rast è quarta

Sulle nevi finlandesi, però, una nuova pretendente al successo ha subito dettato il ritmo. È Emma Aicher, autrice di una prima manche praticamente perfetta, con cui ha fatto il vuoto alle proprie spalle. L'unica a tenere il passo della giovane tedesca, che proprio ieri ha festeggiato il 23esimo compleanno, è stata l'albanese Lara Colturi, seconda a 36 centesimi. Al terzo posto provvisorio si è invece piazzata la sorprendente croata Zrinka Ljutic: partita con il pettorale numero 24, ha fermato il cronometro in 56"62, a 88 centesimi dalla vetta.