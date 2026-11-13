«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

Le indagini dovranno ora stabilire se il 18enne sia coinvolto anche in altri episodi, tentati o portati a termine recentemente, sia in Ticino sia nel resto della Svizzera. Le ipotesi di reato sono di ripetuta truffa e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.