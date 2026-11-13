«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
Il giovane è stato fermato a Bellinzona grazie alla segnalazione di un privato. La polizia mette in guardia contro l'aumento delle «chiamate shock».
BELLINZONA - Un 18enne cittadino ucraino, residente in Ucraina, è stato arrestato mercoledì scorso, 11 novembre, a Bellinzona perché sospettato di aver preso parte a una serie di truffe ai danni di persone anziane attraverso le cosiddette «chiamate shock». Lo comunica oggi la Polizia cantonale.
A permettere di individuare e fermare il giovane sono stati la tempestiva segnalazione di un privato, gli accertamenti già in corso e le ricerche immediatamente avviate dalle forze dell'ordine. Al dispositivo ha preso parte anche la Polizia Città di Bellinzona.
Il meccanismo utilizzato dai truffatori ricalca uno schema già emerso in numerosi casi precedenti. Gli autori contattano telefonicamente le vittime fingendosi impiegati di banca e segnalando presunti movimenti sospetti sui loro conti. L'obiettivo è convincere gli anziani che i loro risparmi siano in pericolo. A quel punto interviene nella conversazione un sedicente funzionario di polizia che, facendo riferimento a un'inchiesta in corso, persuade la vittima a prelevare urgentemente il denaro e a consegnarlo affinché venga messo al sicuro.
Durante le diverse fasi del raggiro, i truffatori esercitano inoltre pressioni sulle persone prese di mira, invitandole a non contattare familiari, parenti o conoscenti. Una strategia che punta a impedire alle vittime di chiedere consiglio e di riconoscere il tentativo di truffa.
Le indagini dovranno ora stabilire se il 18enne sia coinvolto anche in altri episodi, tentati o portati a termine recentemente, sia in Ticino sia nel resto della Svizzera. Le ipotesi di reato sono di ripetuta truffa e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.
La Polizia segnala inoltre un aumento, nelle ultime settimane, di questo genere di truffe.