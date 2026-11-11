«Nessuna combine, ma...»

Qualche rimprovero a Sergi e Pronzini, nessuno per Maderni

Nei confronti di Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini, deputati del Movimento per il socialismo, la CPI riconosce in primis il «ruolo importante» che hanno avuto nel portare il caso Hospita all'attenzione del Gran Consiglio e dell'opinione pubblica. D'altro canto, ai due parlamentari d'opposizione viene anche rimproverato il fatto di aver strumentalizzato alcune informazioni con il fine di attaccare gli avversari. Il controllo parlamentare «non può trasformare ipotesi ancora da verificare in conclusioni già acquisite né associare indistintamente persone, fatti e possibili responsabilità prima che gli elementi disponibili lo consentano. Quanto più grave è l'addebito, tanto maggiore deve essere il rigore con cui si distingue il fatto dall'ipotesi, la legalità dall'opportunità e la testimonianza dalla maldicenza».

«Netta» è invece la conclusione nei confronti di Cristina Maderni, il cui nome è stato associato alla vicenda «principalmente in ragione del ruolo di amministratrice unica di Swiss Anesthesia Solutions SA e del fatto che la società avesse sede presso la sua fiduciaria». La CPI lo mette nero su bianco: «Nessun rimprovero istituzionale» nei confronti della deputata PLR.