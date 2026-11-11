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«Nessuna combine, ma...»

Ecco cosa emerge dalle oltre 300 pagine del rapporto conclusivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Hospita
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di Simone ReGiornalista
«Nessuna combine, ma...»
Ecco cosa emerge dalle oltre 300 pagine del rapporto conclusivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Hospita

BELLINZONA - «Gli elementi acquisiti non consentono di accertare un simile accordo sottobanco». È quanto si legge a pagina 194 del rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta sul "caso Hospita". Detto altrimenti, durante l'ormai noto pranzo del 25 ottobre di tre anni fa, al tavolo del ristorante Orologio di Lugano, non fu apparecchiata nessuna combine.

«Dunque, tutto bene? No»
La CPI non ha ravvisato alcuna violazione di legge per quanto attiene al conflitto di interessi (art. 50 LGC) da parte di nessun deputato né è stato disatteso l'obbligo di segnalazione (art. 55 LGC). «Dunque, tutto bene? No». Anche questo lo si legge, testuale, nel documento che è stato ufficialmente presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo delle Orsoline. «I rapporti personali e professionali tra alcuni protagonisti, la successione temporale degli avvenimenti e le diverse dichiarazioni rese giustificavano certamente gli approfondimenti».

Inoltre, «il mancato accertamento di una "combine" così come raccontata non elimina le criticità concretamente emerse nelle modalità di nomina, nella trasparenza dei rapporti professionali tra le parti, nella separazione dei ruoli e nella gestione istituzionale della vicenda». E questo perché «rispettare la legge non basta. Rispettare la legge è un dovere di ogni cittadino, ma, politicamente, è insufficiente». E dalle pagine del rapporto (ben 310, ndr.) c'è chi ne esce meglio e chi, invece, un po' meno.

La CPI "riabilita" in particolare l'immagine dell'ex deputata Sabrina Aldi, ridimensionando «sensibilmente» la di lei «rappresentazione data nel dibattito pubblico» e, in particolare, il suo presunto ruolo da «protagonista» della vicenda.

Tuttavia, nei suoi confronti viene anche rilevata «una chiara criticità sul piano dell’opportunità istituzionale nella sua partecipazione alla nomina di Alvaro Camponovo» a procuratore pubblico. L'allora vice capogruppo della Lega dei Ticinesi, sebbene si fosse posta la questione, non lasciò l'aula. Per la CPI avrebbe dovuto farlo. «Il fatto di basarsi solamente sulla legalità e non sull'opportunità, l'ha indotta a rimanere, anche perché così consigliata da alcuni colleghi del suo gruppo parlamentare».

L'inchiesta interna: «Petrini non doveva accettare»
Tra i rimproveri mossi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta c'è quello all'avvocato (e già parlamentare leghista) Enea Petrini, autore del rapporto interno ─ commissionato dai vertici di via Monte Boglia ─ che, per farla molto breve, non avrebbe dovuto accettare l'incarico per questioni di opportunità.

Si legge. «Un membro dell'organo superiore della banca cantonale (Petrini, dall'agosto 2023 alla fine dello scorso mese di luglio è stato membro del consiglio d'amministrazione di BancaStato) chiamato da un partito politico a svolgere una verifica privata concernente persone con le quali intratteneva rapporti professionali e società in rapporto con l'Istituto doveva comprendere che veniva a trovarsi in una posizione particolarmente delicata». E prosegue: «Ha sbagliato nell'assumere il mandato e oltre alla questione di principio, di opportunità, si aggiungono i limiti metodologici dell'inchiesta privata da lui svolta». E quanto accaduto «avrebbe costituito, seppur in assenza di un illecito, un motivo sufficiente per giustificare la revoca» di Petrini dal Cda di BancaStato.

Osservazioni a Gobbi, stoccate a Mazzoleni
Restando in casa Lega, la CPI "assolve" Daniele Piccaluga ─ «spettatore più che attore» ─ e muove alcune osservazioni a Norman Gobbi, il quale, al tempo, ricopriva la duplice carica di Consigliere di Stato e coordinatore ad interim della Lega. Gobbi «non ha violato alcuna disposizione vigente in relazione all'obbligo di segnalazione» e ha spiegato di aver inizialmente affrontato le informazioni su Hospita «quale coordinatore» e non in qualità di membro del governo. A essere «istituzionalmente problematico» è tuttavia il fatto che alcuni degli incontri ─ prima quello per discutere il rapporto Petrini e poi quello con Eolo Alberti ─, nonostante la veste fosse quella del coordinatore, si siano tenuti nel suo ufficio a Palazzo di Governo.

Il giudizio più severo è però quello espresso all'indirizzo del deputato Alessandro Mazzoleni, «unico interlocutore diretto» di Petrini. «Non ha prestato sufficientemente attenzione al caso, affrontando in maniera approssimativa la questione, sia nel conferimento del mandato», si legge, «sia nella discussione del suo rapporto e, più in generale, nella gestione del caso una volta divenuto di dominio pubblico fino a negare l'esistenza stessa del Rapporto o dimenticare, rispettivamente negare, di averlo trasmesso lui stesso al Consigliere di Stato Norman Gobbi».

Quel documento viene definito «inopportuno» dal punto di vista istituzionale per via della «combinazione delle persone coinvolte, delle rispettive funzioni, dell'oggetto delle verifiche e delle modalità con cui il mandato è stato conferito ed eseguito». Detto questo, la CPI «ritiene di non poter concludere con un sufficiente grado di certezza» che Mazzoleni abbia «consapevolmente violato» l’articolo 55 della Legge sul Gran Consiglio, ossia quello che prevede l’obbligo di denuncia di una fattispecie di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

Qualche rimprovero a Sergi e Pronzini, nessuno per Maderni
Nei confronti di Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini, deputati del Movimento per il socialismo, la CPI riconosce in primis il «ruolo importante» che hanno avuto nel portare il caso Hospita all'attenzione del Gran Consiglio e dell'opinione pubblica. D'altro canto, ai due parlamentari d'opposizione viene anche rimproverato il fatto di aver strumentalizzato alcune informazioni con il fine di attaccare gli avversari. Il controllo parlamentare «non può trasformare ipotesi ancora da verificare in conclusioni già acquisite né associare indistintamente persone, fatti e possibili responsabilità prima che gli elementi disponibili lo consentano. Quanto più grave è l'addebito, tanto maggiore deve essere il rigore con cui si distingue il fatto dall'ipotesi, la legalità dall'opportunità e la testimonianza dalla maldicenza».

«Netta» è invece la conclusione nei confronti di Cristina Maderni, il cui nome è stato associato alla vicenda «principalmente in ragione del ruolo di amministratrice unica di Swiss Anesthesia Solutions SA e del fatto che la società avesse sede presso la sua fiduciaria». La CPI lo mette nero su bianco: «Nessun rimprovero istituzionale» nei confronti della deputata PLR.

«Nessuna combine, ma...»
Se le prove di un accordo per spartirsi cariche ─ nodo centrale da cui si era innescata la vicenda ─ non sono emerse, nel corso dell'inchiesta hanno invece preso forma «criticità concrete e di portata generale». Motivo per cui una corposa fetta del rapporto, quella conclusiva, la CPI la dedica a una serie di raccomandazioni, spostando «il baricentro dai sospetti sulle persone ai fatti documentati e dai singoli episodi ai meccanismi istituzionali che possono essere migliorati» su tutta una serie di problematiche.

«Un sistema di nomine nel quale l'indicazione politica tende a precedere le verifiche di merito, Consiglieri di Stato che intervengono personalmente anche nella raccolta dei curriculum e delle informazioni sui candidati, insufficiente distinzione fra eleggibilità e opportunità, sovrapposizioni fra ruolo partitico e istituzionale, doveri di aggiornamento degli interessi non sufficientemente formalizzati, lacune negli strumenti di revoca; una risposta governativa non sempre sufficientemente tempestiva e un Parlamento che deve assumere in modo più pieno le responsabilità delle nomine di propria competenza». Insomma, problemi di cui non sentiamo parlare per la prima volta.

E sulle nomine, con particolare riferimento a quella di Alberti nel cda dell'EOC, alcune reprimende riecheggiano anche tra le pareti di Palazzo delle Orsoline, incluse quelle dell'aula del Gran Consiglio. Nomine che «non sono state affrontate con la necessaria attenzione e, di fronte alle questioni emerse sulla possibile incompatibilità di Eolo Alberti, peraltro citate nel Messaggio governativo, il Gran Consiglio avrebbe dovuto chiedere maggiori informazioni prima di procedere alla nomina. La proposta del Consiglio di Stato costituisce infatti la base della decisione parlamentare, ma non sostituisce la responsabilità politica propria del Parlamento».

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