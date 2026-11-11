«Il Mendrisiotto non vuole il PoLuMe»: il PS incalza Piero Marchesi

MENDRISIO - Il Mendrisiotto non vuole il PoLuMe e il Consiglio di Stato deve farlo capire a Berna, anziché difendere a ogni costo i finanziamenti federali. È la posizione del Partito Socialista, che prende di mira il neodirettore del Dipartimento del territorio Piero Marchesi dopo le sue dichiarazioni a sostegno del progetto autostradale tra Bissone e Melano. Per il PS, il nuovo consigliere di Stato deve imparare a «difendere gli interessi del territorio», ascoltando una regione che da anni manifesta la propria contrarietà a nuovi ampliamenti della rete stradale.