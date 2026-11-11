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«Il Mendrisiotto non vuole il PoLuMe»: il PS incalza Piero Marchesi

I socialisti rivendicano la volontà popolare e mettono in dubbio la legittimità dei progetti autostradali, ponendo dubbi anche sulla frammentazione degli interventi.
«Il Mendrisiotto non vuole il PoLuMe»: il PS incalza Piero Marchesi
TiPress
di Cronaca Ticino
«Il Mendrisiotto non vuole il PoLuMe»: il PS incalza Piero Marchesi
I socialisti rivendicano la volontà popolare e mettono in dubbio la legittimità dei progetti autostradali, ponendo dubbi anche sulla frammentazione degli interventi.

MENDRISIO - Il Mendrisiotto non vuole il PoLuMe e il Consiglio di Stato deve farlo capire a Berna, anziché difendere a ogni costo i finanziamenti federali. È la posizione del Partito Socialista, che prende di mira il neodirettore del Dipartimento del territorio Piero Marchesi dopo le sue dichiarazioni a sostegno del progetto autostradale tra Bissone e Melano. Per il PS, il nuovo consigliere di Stato deve imparare a «difendere gli interessi del territorio», ascoltando una regione che da anni manifesta la propria contrarietà a nuovi ampliamenti della rete stradale.

«Non si tratta di salvare due miliardi»
A suscitare la reazione dei socialisti sono le dichiarazioni rilasciate ieri da Marchesi, nelle quali il neodirettore ha ribadito la volontà del Cantone di sostenere il PoLuMe, indicando tra le priorità la salvaguardia dei due miliardi di franchi messi a disposizione dalla Confederazione.

Ma per i socialisti, la regione è già «schiacciata tra il traffico internazionale lungo l'asse nord-sud e il pendolarismo quotidiano generato da un'economia che ha fatto del frontalierato a basso costo il proprio motore di sviluppo». Per questo, secondo il PS, un nuovo cantiere autostradale non rappresenta una risposta alle esigenze del territorio.

I voti contrari e le 6'000 firme
A sostegno della propria posizione, i socialisti richiamano una serie di votazioni e mobilitazioni popolari. Nel 2016 il Mendrisiotto respinse il raddoppio del Gottardo con il 53,9% di voti contrari, mentre il resto del Cantone si espresse a favore. Il 24 novembre 2024 la regione bocciò anche il potenziamento delle strade nazionali, con il 62,8% di no.

Il PS ricorda inoltre l'opposizione alla terza corsia per i mezzi pesanti tra Balerna e Chiasso e la petizione contro il PoLuMe, che ha raccolto oltre 6'000 firme. Tra i progetti contestati figura anche il prolungamento della superstrada Stabio-Gaggiolo.

Secondo i socialisti, il Mendrisiotto non vuole nemmeno che una terza corsia tra Lugano Nord e Chiasso venga realizzata progressivamente, «a fette di salame», con quello che il partito definisce un impatto territoriale e ambientale «devastante».

Su questo punto il PS solleva anche un interrogativo di natura giuridica: il frazionamento degli interventi è compatibile con la legge, in assenza di una valutazione globale dell'impatto ambientale? Una questione che il partito pone senza formulare un'accusa di irregolarità accertata.

La richiesta a Berna: fermare il PoLuMe
«Che cos'altro serve ancora come prova?», si chiedono i socialisti. La richiesta al Consiglio di Stato è quindi di trasmettere un messaggio inequivocabile alle autorità federali: «La popolazione non vuole il PoLuMe». Il Governo cantonale dovrebbe invece concentrare i propri sforzi sul collegamento A2-A13, un'opera che, secondo il PS, non incontra contestazioni ed è anzi fortemente voluta dal territorio.

«Le misure di accompagnamento non sono merce di scambio»
Il partito interviene infine sulle opere previste a beneficio della regione nell'ambito del progetto autostradale, respingendo l'idea che possano servire a ottenere il consenso della popolazione.

«Le misure di accompagnamento non sono merce di scambio», sottolinea il PS, citando in particolare la passeggiata a lago tra Melano e Maroggia.

Secondo i socialisti, il percorso lungo la riva potrebbe essere realizzato senza investimenti milionari, semplicemente applicando la legge che impone di rendere accessibili le rive dei laghi. Non sarebbero quindi necessari campeggi, campi da tennis o altre infrastrutture turistiche per giustificare l'intervento.

«Il Mendrisiotto chiede soltanto ciò che gli spetta», conclude il partito, ribadendo che la tutela del territorio e l'ascolto della popolazione devono prevalere sulla volontà di assicurarsi i finanziamenti federali.

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