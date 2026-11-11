«La scuola protegge gli studenti o chi commette abusi?»
Il SISA lancia una petizione contro molestie e mobbing nelle scuole e sul posto di lavoro: «Allievi e apprendisti devono avere uno spazio in cui poter segnalare gli episodi in sicurezza, senza temere ritorsioni».
«Basta abusi impuniti nelle scuole e sul lavoro». È l'appello del Sindacato Indipendente degli Studenti e degli Apprendisti (SISA), che punta il dito contro le lacune del sistema di segnalazione di abusi e comportamenti inadeguati. L'accusa è pesante: denunce che non arrivano a destinazione, presunti insabbiamenti e situazioni di abuso che rischiano di protrarsi nel tempo, mentre chi dovrebbe essere protetto rimane senza risposte.
Per cambiare le cose, il SISA ha lanciato una petizione rivolta al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato. La richiesta è chiara: istituire uno sportello indipendente e sicuro al quale studentesse, studenti e apprendisti possano rivolgersi per segnalare abusi, molestie o comportamenti inadeguati subiti tra i banchi di scuola o sul posto di lavoro. Un luogo in cui essere ascoltati, senza il timore di subire ritorsioni.
Si ignorano e si insabbiano le dinamiche
A far scattare l'allarme sono anche i recenti casi di cronaca, da quello del docente al CSIA alla vicenda delle scuole medie di Giubiasco. Episodi che, secondo il sindacato, mettono in luce un problema ben più ampio. «L'attuale sistema di segnalazione di abusi e comportamenti inadeguati, nelle scuole o sul luogo di lavoro, ha delle lacune importanti che rendono necessaria una riforma radicale», denuncia il SISA. E le testimonianze raccolte negli ultimi anni, sostiene il sindacato, confermerebbero le difficoltà incontrate da chi cerca aiuto. Il problema persisterebbe nonostante le direttive del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS), aggiornate nel 2024, che impongono ai dirigenti scolastici l'obbligo di notificare le segnalazioni.
«Nel corso dei nostri interventi abbiamo evidenziato a più riprese l'inerzia di Direzioni e Ispettorati», denuncia il sindacato, sostenendo di aver constatato, in alcuni casi, addirittura la totale omissione delle notifiche. Circostanze che il SISA considera tentativi di insabbiamento. Le conseguenze, secondo quanto riferito, sarebbero gravi: situazioni di abusi e mobbing protrattesi nel tempo, con ripercussioni sulle condizioni psicofisiche e sul percorso formativo delle persone coinvolte, oltre a una crescente sfiducia nelle autorità chiamate a proteggerle.
Serve un cambiamento. E subito
Per il SISA, però, il problema non riguarda soltanto i singoli episodi finiti sotto i riflettori. È il sistema stesso a presentare una falla: chi è incaricato di trasmettere le segnalazioni appartiene alla medesima sede scolastica chiamata in causa. E, secondo il sindacato, il DECS non disporrebbe di strumenti per verificare che le procedure vengano effettivamente rispettate. Una combinazione che rischia di compromettere la tutela delle persone coinvolte. «Ne consegue di fatto un conflitto d'interessi, che nessuna direttiva può risolvere», sottolinea il SISA, convinto che non basti intervenire sulle regole esistenti, ma serva un cambiamento strutturale.
«La scuola non diventi un'incubatrice di abusi»
Da qui la richiesta di uno sportello dedicato, capace di offrire una via d'uscita a chi si trova in difficoltà. «L'istituzione scolastica ha il dovere imprescindibile di tutelare l'integrità fisica, psichica, sessuale, morale e sociale delle persone in formazione», ricorda il sindacato. Un principio che, secondo il SISA, oggi non sarebbe sufficientemente garantito. Lo sportello dovrebbe assicurare tre elementi fondamentali: accesso diretto e protezione da eventuali ritorsioni, ascolto e sostegno da parte di personale qualificato, trasmissione delle segnalazioni e verifica degli interventi successivi.
L'obiettivo è evitare che chi denuncia venga lasciato solo e che le segnalazioni rimangano senza seguito. Il sindacato invita quindi studenti, apprendisti e docenti a sostenere la petizione, affinché vengano introdotti strumenti concreti di tutela. Perché, avverte il SISA, occorre intervenire «affinché la scuola non diventi un'incubatrice di abusi».