«La scuola protegge gli studenti o chi commette abusi?»

«Nel corso dei nostri interventi abbiamo evidenziato a più riprese l'inerzia di Direzioni e Ispettorati», denuncia il sindacato, sostenendo di aver constatato, in alcuni casi, addirittura la totale omissione delle notifiche. Circostanze che il SISA considera tentativi di insabbiamento. Le conseguenze, secondo quanto riferito, sarebbero gravi: situazioni di abusi e mobbing protrattesi nel tempo, con ripercussioni sulle condizioni psicofisiche e sul percorso formativo delle persone coinvolte, oltre a una crescente sfiducia nelle autorità chiamate a proteggerle.

Serve un cambiamento. E subito

Per il SISA, però, il problema non riguarda soltanto i singoli episodi finiti sotto i riflettori. È il sistema stesso a presentare una falla: chi è incaricato di trasmettere le segnalazioni appartiene alla medesima sede scolastica chiamata in causa. E, secondo il sindacato, il DECS non disporrebbe di strumenti per verificare che le procedure vengano effettivamente rispettate. Una combinazione che rischia di compromettere la tutela delle persone coinvolte. «Ne consegue di fatto un conflitto d'interessi, che nessuna direttiva può risolvere», sottolinea il SISA, convinto che non basti intervenire sulle regole esistenti, ma serva un cambiamento strutturale.