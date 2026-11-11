AIL Arena, prestigioso riconoscimento per i suoi architetti
Lo studio Cruz y Ortiz Arquitectos, che ha firmato l’impianto luganese insieme a Giraudi Radczuweit Architetti, ha ricevuto il Premio Nazionale di Architettura di Spagna 2025.
LUGANO - Cruz y Ortiz Arquitectos, lo studio che insieme a Giraudi Radczuweit Architetti ha progettato l’AIL Arena di Lugano, ha ricevuto il Premio Nazionale di Architettura di Spagna 2025. Il riconoscimento, la massima distinzione conferita nel Paese in ambito architettonico, è assegnato dal Ministero dell’edilizia abitativa e dell’agenda urbana del Governo spagnolo.
La giuria ha definito il lavoro dello studio «uno dei contributi più rilevanti e costanti dell’architettura spagnola contemporanea». Ha inoltre sottolineato la qualità dei suoi edifici pubblici, nei quali «la semplicità e la chiarezza si traducono in un’organizzazione efficace, capace di facilitare la vita dei cittadini».
Inaugurata nel giugno 2026, l’AIL Arena è una delle realizzazioni più recenti di Cruz y Ortiz. Lo stadio del FC Lugano dispone di 8’289 posti nella configurazione UEFA e fa parte del Polo sportivo e degli eventi di Cornaredo.
L’esperienza dello studio nella progettazione di impianti sportivi comprende anche due tra i principali stadi spagnoli: il Metropolitano dell’Atlético de Madrid e La Cartuja di Siviglia, entrambi con una capienza di circa 70’000 spettatori.
Tra le altre opere firmate da Cruz y Ortiz figurano la ristrutturazione del Rijksmuseum di Amsterdam, la stazione ferroviaria di Basilea e la stazione di Santa Justa a Siviglia. Proprio per quest’ultimo progetto lo studio aveva già ottenuto il Premio Nazionale di Architettura nel 1993, quando il riconoscimento veniva assegnato a singole opere. Dal 2001 il premio celebra invece l’intero percorso professionale.
Antonio Cruz e Antonio Ortiz hanno fondato lo studio a Siviglia nel 1974. Cruz y Ortiz Arquitectos dispone inoltre di sedi ad Amsterdam, aperta nel 2001, e a Lugano, attiva dal 2021.
Nel corso degli anni lo studio ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti, la Medaglia d’oro dell’Andalusia nel 1997 e la Medaglia d’oro dell’architettura del Consiglio superiore degli Ordini degli architetti di Spagna nel 2014. Per il progetto del Rijksmuseum gli sono stati conferiti anche il Premio di Architettura Spagnola Internazionale e il Premio europeo AADIPA per l’intervento sul patrimonio architettonico. Antonio Cruz e Antonio Ortiz sono stati inoltre nominati Cavalieri dell’Ordine del Leone dei Paesi Bassi e membri onorari dell’American Institute of Architects.