AIL Arena, prestigioso riconoscimento per i suoi architetti

Antonio Cruz e Antonio Ortiz hanno fondato lo studio a Siviglia nel 1974. Cruz y Ortiz Arquitectos dispone inoltre di sedi ad Amsterdam, aperta nel 2001, e a Lugano, attiva dal 2021.

Nel corso degli anni lo studio ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti, la Medaglia d’oro dell’Andalusia nel 1997 e la Medaglia d’oro dell’architettura del Consiglio superiore degli Ordini degli architetti di Spagna nel 2014. Per il progetto del Rijksmuseum gli sono stati conferiti anche il Premio di Architettura Spagnola Internazionale e il Premio europeo AADIPA per l’intervento sul patrimonio architettonico. Antonio Cruz e Antonio Ortiz sono stati inoltre nominati Cavalieri dell’Ordine del Leone dei Paesi Bassi e membri onorari dell’American Institute of Architects.