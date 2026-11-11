Torna il pranzo solidale della Befana

Il pranzo sarà interamente offerto da City Angels, che ne coprirà organizzazione e spese grazie all'impegno dei propri volontari e alla generosità di chi vorrà sostenere il progetto.

La ricerca di sostenitori

Per l'associazione l'iniziativa assume quest'anno anche un significato particolare: la realtà attiva sul territorio è cresciuta e opera oggi come City Angels Svizzera - Sezione Ticino, con l'impegno di continuare a portare avanti i valori della solidarietà, della vicinanza e dell'aiuto concreto verso chi ha più bisogno.