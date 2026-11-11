Torna il pranzo solidale della Befana
Un momento di serenità e condivisione per il 6 gennaio, organizzato da City Angels Svizzera - Sezione Ticino
Un momento di serenità e condivisione per il 6 gennaio, organizzato da City Angels Svizzera - Sezione Ticino
Torna il pranzo solidale della Befana
CHIASSO - Un posto a tavola, qualcuno con cui parlare e qualche ora in compagnia. È questo il senso del pranzo solidale che City Angels Svizzera - Sezione Ticino organizza a Chiasso in occasione della Befana, appuntamento ormai tradizionale rivolto alle persone sole e a chi sta attraversando un periodo difficile. Per riproporlo anche quest'anno, l'associazione è ora alla ricerca di sostenitori.
L'obiettivo, spiegano i promotori, è semplice ma importante: offrire un momento di serenità e condivisione. «Non si tratta soltanto di offrire un pranzo», sottolinea l'associazione, ma di creare un'occasione per incontrarsi, in cui ogni partecipante si senta accolto e parte di una comunità.
Il pranzo sarà interamente offerto da City Angels, che ne coprirà organizzazione e spese grazie all'impegno dei propri volontari e alla generosità di chi vorrà sostenere il progetto.
La ricerca di sostenitori
Per l'associazione l'iniziativa assume quest'anno anche un significato particolare: la realtà attiva sul territorio è cresciuta e opera oggi come City Angels Svizzera - Sezione Ticino, con l'impegno di continuare a portare avanti i valori della solidarietà, della vicinanza e dell'aiuto concreto verso chi ha più bisogno.
Di qui l'appello a privati, aziende, commercianti e attività del territorio disposti a contribuire economicamente. Ogni contributo, piccolo o grande, è per l'associazione «un aiuto prezioso», che permette di trasformare un gesto di solidarietà in qualcosa di concreto.
«Crediamo che nessuno debba sentirsi solo, soprattutto durante le festività», afferma City Angels Svizzera - Sezione Ticino. «A volte basta un posto a tavola, un sorriso e qualcuno con cui scambiare due parole per rendere una giornata speciale. Il nostro desiderio è proprio questo: regalare un momento di vicinanza a chi ne ha più bisogno».