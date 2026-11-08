«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

«Siamo furiosi»

«Non capiamo perché spendiate soldi per un'occasione del genere e poi annulliate la festa di Natale», ha dichiarato un dipendente di Swiss.

Finora l'azienda organizzava due feste all'anno, una in estate e una in inverno. Poiché la compagnia continuava a operare anche durante questi eventi, la doppia celebrazione permetteva a quasi tutti i dipendenti di partecipare ad almeno una delle due feste. Quest'anno, però, non sarà più così. «Gli influencer hanno la cena di Natale, noi no. Siamo furiosi», afferma un dipendente.