Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Swiss annulla la festa di Natale dei dipendenti per risparmiare, ma organizza un evento per influencer e partner pubblicitari. E scoppia la polemica.
«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
20Min
Fonte 20Min
elaborata da Redazione
«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
Swiss annulla la festa di Natale dei dipendenti per risparmiare, ma organizza un evento per influencer e partner pubblicitari. E scoppia la polemica.

ZURIGO - La festa di Natale di quest'anno per i dipendenti di Swiss è stata annullata, decisione che rientra nell'ambito delle misure di riduzione dei costi. Una scelta che ha però suscitato il disappunto del personale della compagnia aerea.

A far crescere il malcontento è stato un evento organizzato da Swiss per alcuni ospiti esterni, proprio nell'hangar che solitamente ospitava la festa di Natale. Come mostra un video pubblicato dalla compagnia aerea su YouTube, tra gli invitati figuravano influencer e partner pubblicitari. Una scelta che ha alimentato ulteriormente l'indignazione dei dipendenti.

«Siamo furiosi»
«Non capiamo perché spendiate soldi per un'occasione del genere e poi annulliate la festa di Natale», ha dichiarato un dipendente di Swiss.

Finora l'azienda organizzava due feste all'anno, una in estate e una in inverno. Poiché la compagnia continuava a operare anche durante questi eventi, la doppia celebrazione permetteva a quasi tutti i dipendenti di partecipare ad almeno una delle due feste. Quest'anno, però, non sarà più così. «Gli influencer hanno la cena di Natale, noi no. Siamo furiosi», afferma un dipendente.

Anche l'ultima festa di Natale del personale si era svolta nello stesso hangar. «È una farsa che proprio lì si organizzi una festa per degli estranei».

Swiss si spiega
A spiegare la posizione dell'azienda è Michael Pelzer, portavoce di Swiss. L'evento contestato, precisa, era un piccolo incontro privato con una ventina di ospiti esterni. Il menù servito era lo stesso attualmente proposto a bordo degli aerei della compagnia.

Una festa per tutto il personale, invece, è un evento di ben altra portata, con diverse migliaia di partecipanti, un servizio di catering completo e una logistica complessa. «Quindi stiamo parlando di due dimensioni completamente diverse. Eventi di questo tipo non sono paragonabili in termini di dimensioni, impegno e soprattutto costi». Pelzer sottolinea che entrambi gli eventi sono importanti per l'azienda.

«Invece di organizzare diversi grandi eventi, abbiamo deciso di tenere un'unica celebrazione estiva congiunta», spiega il portavoce, illustrando le ragioni della scelta.

L'attuale situazione economica impone alla compagnia di «gestire le nostre risorse finanziarie con prudenza». Pelzer ribadisce che i dipendenti sono il cuore pulsante di Swiss e aggiunge che anche i riscontri positivi ricevuti dopo la festa estiva dello scorso anno hanno contribuito alla decisione.

«Comprendiamo perfettamente che rinunciare al grande evento invernale sia difficile per alcuni colleghi», conclude Pelzer, assicurando infine che, nell'adottare misure di riduzione dei costi, l'azienda tiene conto non soltanto della situazione economica, ma anche delle esigenze e dei desideri dei dipendenti.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
compagnia aereafesta natalenataleswiss
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
2 gior
20
60

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
2 gior
134
205

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
2 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
1 gior

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
37
73

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
3 gior
9
55

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
68

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
79

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
10
50

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
7 ore
28
67

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
52

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
2 gior
15
43

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
1 gior
15
52

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
1 gior
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
15 ore
12
62

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
2 gior
40
88

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
31
69

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
1 gior
2
82

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
13
28

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
15 ore
6
26

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
2 gior
90
270

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
2 gior
7
48

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
2 gior
15
90

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
1 gior

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
13 ore
9
38

«Gli hacker possono colpire anche te»

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
1 gior

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
2 gior
4
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
2 gior
27
56

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
15 ore
2
16

In bilico tra la vita e la morte

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
1 gior
17

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
2 gior
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
1 gior
3
21

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
2 gior
14
54

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
1 gior
12
44

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram
LIVE
CANTONE
1 gior
33
139

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
14 ore
17
138

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
10 ore
102
69

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
2 gior
43
58

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
4
4

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
LIVE
SAVOSA
1 gior
8

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
LIVE
CALCIO
11 ore
1
9

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»
LIVE
LUGANO
2 gior
16
90

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
25
48

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»

Va in scena un weekend da non perdere
LIVE
AGENDONE
2 gior
4

Va in scena un weekend da non perdere

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
LIVE
U20
1 gior
25
115

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

Cicerone, scansati: arriva Volabass
LIVE
CANTONE
1 gior
1
14

Cicerone, scansati: arriva Volabass

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
3 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior

30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Scontro frontale, quattro feriti e fuga di gas
LIVE
SAN GALLO
40 min

Scontro frontale, quattro feriti e fuga di gas

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
3 ore
3
11

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

Sessione dei giovani: chieste garanzie per il futuro
LIVE
SVIZZERA
4 ore
1
11

Sessione dei giovani: chieste garanzie per il futuro

Contro l'albero con la BMW: patente ritirata a un 19enne
LIVE
ARGOVIA
6 ore
15
31

Contro l'albero con la BMW: patente ritirata a un 19enne

Elezioni cantonali, tre borghesi in governo al 1° turno
LIVE
FRIBURGO
7 ore
2
6

Elezioni cantonali, tre borghesi in governo al 1° turno

Neopatentato perde il controllo dell'auto
LIVE
GRIGIONI
7 ore
2
11

Neopatentato perde il controllo dell'auto

Negato lo statuto S a 286 ucraini
LIVE
SVIZZERA
8 ore
29
186

Negato lo statuto S a 286 ucraini

Test Covid fantasma e 213 milioni di fatture sospette
LIVE
SVIZZERA
9 ore
14
56

Test Covid fantasma e 213 milioni di fatture sospette

I corrieri scelgono il giorno peggiore per scioperare
LIVE
ZURIGO
10 ore
3
17

I corrieri scelgono il giorno peggiore per scioperare

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
11 ore

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo