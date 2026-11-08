«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
Swiss annulla la festa di Natale dei dipendenti per risparmiare, ma organizza un evento per influencer e partner pubblicitari. E scoppia la polemica.
ZURIGO - La festa di Natale di quest'anno per i dipendenti di Swiss è stata annullata, decisione che rientra nell'ambito delle misure di riduzione dei costi. Una scelta che ha però suscitato il disappunto del personale della compagnia aerea.
A far crescere il malcontento è stato un evento organizzato da Swiss per alcuni ospiti esterni, proprio nell'hangar che solitamente ospitava la festa di Natale. Come mostra un video pubblicato dalla compagnia aerea su YouTube, tra gli invitati figuravano influencer e partner pubblicitari. Una scelta che ha alimentato ulteriormente l'indignazione dei dipendenti.
«Siamo furiosi»
«Non capiamo perché spendiate soldi per un'occasione del genere e poi annulliate la festa di Natale», ha dichiarato un dipendente di Swiss.
Finora l'azienda organizzava due feste all'anno, una in estate e una in inverno. Poiché la compagnia continuava a operare anche durante questi eventi, la doppia celebrazione permetteva a quasi tutti i dipendenti di partecipare ad almeno una delle due feste. Quest'anno, però, non sarà più così. «Gli influencer hanno la cena di Natale, noi no. Siamo furiosi», afferma un dipendente.
Anche l'ultima festa di Natale del personale si era svolta nello stesso hangar. «È una farsa che proprio lì si organizzi una festa per degli estranei».
Swiss si spiega
A spiegare la posizione dell'azienda è Michael Pelzer, portavoce di Swiss. L'evento contestato, precisa, era un piccolo incontro privato con una ventina di ospiti esterni. Il menù servito era lo stesso attualmente proposto a bordo degli aerei della compagnia.
Una festa per tutto il personale, invece, è un evento di ben altra portata, con diverse migliaia di partecipanti, un servizio di catering completo e una logistica complessa. «Quindi stiamo parlando di due dimensioni completamente diverse. Eventi di questo tipo non sono paragonabili in termini di dimensioni, impegno e soprattutto costi». Pelzer sottolinea che entrambi gli eventi sono importanti per l'azienda.
«Invece di organizzare diversi grandi eventi, abbiamo deciso di tenere un'unica celebrazione estiva congiunta», spiega il portavoce, illustrando le ragioni della scelta.
L'attuale situazione economica impone alla compagnia di «gestire le nostre risorse finanziarie con prudenza». Pelzer ribadisce che i dipendenti sono il cuore pulsante di Swiss e aggiunge che anche i riscontri positivi ricevuti dopo la festa estiva dello scorso anno hanno contribuito alla decisione.
«Comprendiamo perfettamente che rinunciare al grande evento invernale sia difficile per alcuni colleghi», conclude Pelzer, assicurando infine che, nell'adottare misure di riduzione dei costi, l'azienda tiene conto non soltanto della situazione economica, ma anche delle esigenze e dei desideri dei dipendenti.