Elezioni cantonali, tre borghesi in governo al 1° turno

L'UDC - che ha registrato aumenti ovunque, tranne che nella città di Friburgo e nel distretto della Veveyse - dovrebbe ottenere tra i sei e i sette seggi in più, per un totale di 24 o 25. È preceduta di poco dal Centro (26 seggi). Il PS ottiene due seggi in più (23), il PLR ne perde cinque (18) e i Verdi tre (10).