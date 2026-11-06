Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Qualche nome non me lo vuole proprio fare? So ad esempio che tra i tanti c'è Christian Fini, che di recente ha lasciato il PLR.

«Il nostro progetto è aperto anche a persone che hanno avuto esperienze in altri partiti, purché condividano i nostri principi fondamentali e non mantengano contemporaneamente un'appartenenza partitica. Abbiamo scelto di presentarci pubblicamente prima di definire le liste anche per permettere ad altre persone interessate di avvicinarsi al progetto. Partecipare agli Indipendenti, naturalmente, non significa necessariamente candidarsi».

So che ci saranno sorprese, con l'annuncio di personalità di spicco. Correranno quindi per le prossime elezioni? Quando potremo vedere le liste dei candidati?

«Distinguerei la notorietà dal valore delle persone. Il valore degli Indipendenti nasce anche dalla possibilità di riunire esperienze, competenze e sensibilità politiche diverse attorno a un obiettivo comune. Intendiamo presentarci alle elezioni cantonali del 2027, sia per il Gran Consiglio sia per il Consiglio di Stato. Comprendo la curiosità, ma i nomi dei candidati e le "sorprese" saranno resi pubblici quando le liste saranno definite».