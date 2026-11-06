«Alpeggi non proteggibili, così si rischia l'abbandono»: chieste nuove misure contro i lupi

Il paradosso del Piano di emergenza

Al centro delle critiche c'è il Piano di emergenza aziendale, che stabilisce gli interventi da adottare dopo gli attacchi dei grandi predatori. Negli alpeggi dichiarati non proteggibili, dopo una prima predazione possono essere imposti recinti notturni e orari di pascolo ridotti. Dopo un secondo attacco diurno è richiesta la presenza costante di un pastore, mentre al terzo è previsto lo scarico dell'alpeggio. «Se le misure di emergenza fossero ragionevolmente applicabili in un alpeggio non proteggibile, allora non sarebbe un alpeggio non proteggibile, bensì proteggibile!», contestano i promotori. A loro giudizio, il sistema impone obblighi difficilmente realizzabili, rendendo lo scarico anticipato praticamente inevitabile. Un'altra contraddizione riguarda i criteri per intervenire sui lupi. Mentre per gli abbattimenti è prevista una soglia di danno rilevante, indicata nella mozione in sei animali predati in quattro mesi, le misure imposte agli allevatori scattano in base al numero di attacchi, indipendentemente dalle vittime.

Costi e trasferimenti a carico degli allevatori

I firmatari chiedono che tutte le spese supplementari, dalle recinzioni al personale fino agli eventuali problemi sanitari degli animali, siano risarcite al 100%. Denunciano inoltre che, se le misure prescritte non vengono applicate, le successive predazioni non danno diritto a indennizzi e non vengono conteggiate per gli abbattimenti. La mozione cita il caso di allevatori ticinesi costretti a trasferire gli animali fino nel Canton Glarona dopo una predazione, senza ricevere, secondo i promotori, un aiuto concreto. Viene inoltre sollevato il rischio che alcuni attacchi non vengano denunciati per evitare ulteriori obblighi, falsando così le statistiche.