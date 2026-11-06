La facciata della Manor torna a illuminarsi per Natale
Migliaia di luci LED sono pronte, dando ufficialmente il via alla magia
Migliaia di luci LED sono pronte, dando ufficialmente il via alla magia
LUGANO - Torna uno degli appuntamenti più attesi delle festività luganesi: l’accensione della spettacolare facciata natalizia di Manor Lugano, in programma giovedì 12 novembre, a partire dalle ore 18.00, in Piazza Dante.
Migliaia di luci LED sono pronte a illuminare la facciata del grande magazzino, dando ufficialmente il via alla magia del Natale targato Manor.
Ad accompagnare il pubblico verso il momento clou della serata, il tradizionale countdown, ci sarà uno spettacolo musicale davvero speciale con la UNITED SOLOISTS ORCHESTRA, pronta a regalare emozioni e un'atmosfera unica.
Grandi e piccini sono invitati in Piazza Dante per vivere insieme un'accensione straordinaria, tra musica, luci, effetti sorprendenti e tutta la magia del Natale.
Un appuntamento da non perdere per dare il benvenuto alle festività nel cuore di Lugano giovedì 12 novembre alle 18.