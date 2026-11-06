La facciata della Manor torna a illuminarsi per Natale

Ad accompagnare il pubblico verso il momento clou della serata, il tradizionale countdown, ci sarà uno spettacolo musicale davvero speciale con la UNITED SOLOISTS ORCHESTRA, pronta a regalare emozioni e un'atmosfera unica.

Grandi e piccini sono invitati in Piazza Dante per vivere insieme un'accensione straordinaria, tra musica, luci, effetti sorprendenti e tutta la magia del Natale.