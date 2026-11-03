«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Swissmedic indica gli shop online e i social network come i «canali preferiti dai fornitori criminali». Spesso i venditori operano dall'estero e, quando questi prodotti vengono importati da clienti svizzeri, la merce viene sequestrata. Non è infatti illegale soltanto la vendita: anche l'importazione di tali prodotti è vietata e può comportare conseguenze penali.

Con alcuni farmaci si rischia un «calo di pressione sanguigna pericoloso per la vita»

Chi pensa di potenziare l'effetto assumendo una seconda o una terza bustina si espone a rischi ancora maggiori. «Dosaggi aumentati non hanno un effetto più forte», avverte Swissmedic. A crescere sensibilmente è invece il rischio di effetti collaterali, tra cui cali di pressione e reazioni di ipersensibilità.