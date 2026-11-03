«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
Spopolano su TikTok come stimolanti sessuali naturali, ma dietro le bustine di miele possono nascondersi sostanze farmacologiche non dichiarate.
Spopolano su TikTok come stimolanti sessuali naturali, ma dietro le bustine di miele possono nascondersi sostanze farmacologiche non dichiarate.
AARAU - Un Honey Pack prima di un appuntamento per «durare» più a lungo: su TikTok le piccole bustine di miele sono pericolosamente celebrate come stimolanti sessuali dall'effetto rapido. Video e commenti promettono «maggiore resistenza» ed «erezioni più forti». C'è persino chi consuma queste bustine come una prova di coraggio: aprire, ingoiare e aspettare.
Ad alimentare il successo di questi prodotti è anche la loro apparente innocuità. Vengono infatti pubblicizzati come rimedi a base di ingredienti naturali, un'alternativa alle più note pillole per le quali serve una ricetta medica. Vendute con nomi come «Royal Honey», «Vital Honey» o «Honey Pack», queste «pozioni» promettono di migliorare le prestazioni sessuali. Si trovano soprattutto online e sui social media, senza bisogno di consultare un medico.
L'ansia da prestazione
Al di là dei commenti entusiasti di alcuni utenti della rete, i medici incitano alla prudenza. È il caso del Dr. med. Marco Randazzo, specialista FMH in urologia della Hirslanden Klinik Aarau, che è a conoscenza dell’esistenza di questi prodotti. «Non assistiamo ancora a un’ondata come in altri Paesi», afferma l'esperto. Si scopre poi che sono soprattutto i giovani uomini a essere incuriositi dagli Honey Pack scoperti online, a rivolgergli domande come: «Posso prenderlo con l’alcol?», «è davvero naturale?» oppure «posso assumerlo insieme al mio farmaco per la pressione?». Dietro la scelta di questi "pack", però, non c'è necessariamente una disfunzione erettile. Secondo Randazzo, infatti, tra i giovani uomini entrano spesso in gioco «ansia da prestazione, aspettative trasmesse dalla pornografia, stress da esami o di coppia, nonché paura di fallire». Ma quella che viene presentata come una soluzione rapida e discreta può nascondere rischi tutt'altro che trascurabili.
Sostanze nascoste e pericolose
Ma cosa contiene davvero un Honey Pack? Swissmedic mette in guardia contro questi prodotti. Nel «Black Horse Vital Honey», ad esempio, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha rilevato la presenza di Tadalafil e Sildenafil, due principi attivi contenuti in farmaci soggetti a prescrizione medica contro la disfunzione erettile.
Secondo Swissmedic, questi prodotti possono contenere Sildenafil e/o Tadalafil in quantità variabili e «in dosaggio relativamente elevato». Chi assume un Honey Pack, quindi, non può sapere con certezza se sta ingerendo queste sostanze né in quali quantità. Entrambi i principi attivi agiscono dilatando i vasi sanguigni e facilitando così l'erezione in presenza di eccitazione sessuale.
Il Sildenafil, noto soprattutto come principio attivo del Viagra, inizia generalmente ad agire dopo circa 30-60 minuti e il suo effetto dura diverse ore. Il Tadalafil, invece, è conosciuto come principio attivo del Cialis: ha una durata d'azione sensibilmente maggiore e può rimanere attivo nell'organismo fino a 36 ore.
Se assunti sotto controllo medico, entrambi i farmaci possono essere utilizzati in sicurezza. I rischi aumentano però in caso di interazioni con altri medicinali, come i nitrati impiegati per alcune malattie cardiovascolari. Tra i possibili effetti collaterali figurano cali di pressione, mal di testa, vertigini, disturbi visivi ed erezioni dolorose e prolungate.
«Un effetto forte dovrebbe essere motivo di cautela»
Miele, ginseng, pappa reale e altri ingredienti naturali sono al centro della pubblicità di queste bustine. Ma, come spiega Randazzo, il loro «effetto è debole». Se chi li consuma avverte comunque un risultato particolarmente marcato, «è più probabile che abbiano effettivamente assunto una quota nascosta di Sildenafil o Tadalafil». Anche le aspettative, l'eccitazione e l'effetto placebo possono avere un ruolo, precisa il medico, «ma un effetto forte dovrebbe essere motivo di cautela, non di rassicurazione.»
Swissmedic indica gli shop online e i social network come i «canali preferiti dai fornitori criminali». Spesso i venditori operano dall'estero e, quando questi prodotti vengono importati da clienti svizzeri, la merce viene sequestrata. Non è infatti illegale soltanto la vendita: anche l'importazione di tali prodotti è vietata e può comportare conseguenze penali.
Con alcuni farmaci si rischia un «calo di pressione sanguigna pericoloso per la vita»
Chi pensa di potenziare l'effetto assumendo una seconda o una terza bustina si espone a rischi ancora maggiori. «Dosaggi aumentati non hanno un effetto più forte», avverte Swissmedic. A crescere sensibilmente è invece il rischio di effetti collaterali, tra cui cali di pressione e reazioni di ipersensibilità.
Particolarmente pericolosa è l'associazione con farmaci vasodilatatori, che può provocare un «calo di pressione sanguigna pericoloso per la vita». Anche le interazioni con medicinali per la pressione e per il cuore, così come con altre sostanze, possono comportare gravi rischi.
In presenza di dolore toracico, difficoltà respiratorie, svenimento, forti vertigini, tachicardia o disturbi della vista e dell'udito, Randazzo raccomanda di «Chiamare immediatamente il numero di emergenza o recarsi al pronto soccorso.» Swissmedic mette inoltre in guardia dalle possibili conseguenze gravi di un'erezione prolungata. Se è dolorosa e dura più di quattro ore, sottolinea l'urologo, bisogna recarsi immediatamente al pronto soccorso: «Si tratta di un’emergenza urologica.» Il medico consiglia inoltre di portare con sé il prodotto o una foto della confezione e di non assumere altre dosi.