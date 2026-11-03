Cripto, Safirum lancia una stablecoin in franchi

La nuova «forma digitale del franco svizzero» consente transazioni rapide ed economiche 24 ore su 24, ha comunicato Safirum in occasione dell'evento di lancio di CHF-S tenutosi a Zurigo.

Questa moneta digitale è rivolta sia ai privati che alle banche, alle piattaforme di scambio di criptovalute e ad altri utenti istituzionali. Spesso gli svizzeri non si rendono conto di quanto sia apprezzata una valuta stabile nel corso di diversi decenni, ha sottolineato il direttore generale dell'azienda, Bastien Thiébaud.