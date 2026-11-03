Vento contrario: respinte le iniziative contro l’energia eolica

Secondo la maggioranza l'iniziativa non è necessaria, poiché la legge sull'energia già coinvolge i Comuni nel processo di pianificazione. Una minoranza sostiene invece il testo, attribuendo «grande importanza al diritto dei Comuni interessati di essere consultati». Respinta (per 16 voti a 8) anche la proposta di un controprogetto.

Protezione delle foreste

La commissione propone di respingere anche l'iniziativa «Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici», con 17 voti contro 6 e 2 astensioni. Il testo chiede di vietare la costruzione di nuovi impianti nelle foreste e a una distanza di 150 metri dai boschi. Anche in questo caso è presente una clausola retroattiva per gli impianti costruiti dopo il primo maggio 2024.