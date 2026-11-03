Greenpeace a Coop e Migros: «Più spazio alle proteine vegetali»
Le proteine di origine animale rappresentano il 90% dell'offerta dei due grandi distributori. Greenpeace chiede di ridurre questa quota al 40% entro il 2035.
LOSANNA - Una petizione per aumentare la quota di prodotti a base di proteine vegetali sugli scaffali dei negozi è stata consegnata oggi dall'organizzazione ambientalista Greenpeace Schweiz a Coop e Migros, accompagnata da 27'170 sottoscrizioni.
Questi due grandi distributori propongono attualmente il 90% di proteine di origine animale nel loro assortimento e queste sono pure oggetto del 90% delle promozioni, secondo quanto sostiene Greenpeace in un comunicato odierno. Per questo l'ONG chiede di diminuire tale quota al 40% entro il 2035, portando così la parte di prodotti proteici vegetali al 60%.
Un tale cambiamento «permetterebbe di compiere un grande balzo in avanti verso un sistema alimentare sostenibile», si legge nel testo.
Per dare visibilità alla loro iniziativa, una ventina di attivisti hanno depositato dei sacchetti di carta riportanti gli slogan «Give peas a chance» e «Peas & love» (rispettivamente "dai una possibilità ai piselli" e "piselli e amore") presso le casse di una quarantina di filiali Coop e Migros a Losanna, Zurigo, Aarau e San Gallo.