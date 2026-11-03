Greenpeace a Coop e Migros: «Più spazio alle proteine vegetali»

Un tale cambiamento «permetterebbe di compiere un grande balzo in avanti verso un sistema alimentare sostenibile», si legge nel testo.

Per dare visibilità alla loro iniziativa, una ventina di attivisti hanno depositato dei sacchetti di carta riportanti gli slogan «Give peas a chance» e «Peas & love» (rispettivamente "dai una possibilità ai piselli" e "piselli e amore") presso le casse di una quarantina di filiali Coop e Migros a Losanna, Zurigo, Aarau e San Gallo.