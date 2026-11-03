Armi da fuoco e polizia: nessuna vittima nel 2025? Non è vero

Il confronto con gli anni precedenti mostra il seguente quadro: nel 2024 si era registrata una vittima, mentre nel 2023 erano state due. Con la rettifica, dunque, il bilancio del 2025 risulta identico a quello del 2024 per quanto riguarda gli esiti letali, mentre aumenta il numero complessivo degli interventi con armi da fuoco, che l'anno precedente erano stati 7.

In aumento anche l'impiego delle pistole elettriche

Resta invece invariato, sulla base delle informazioni contenute nella rettifica, il dato relativo alle pistole a impulsi elettrici. Nel 2025 i Corpi di polizia svizzeri vi hanno fatto ricorso in 165 occasioni, contro le 128 del 2024, con un incremento di circa il 29%.