Droga, la sala per il consumo funziona. Ma non basta

Recentemente, in un'intervista rilasciata ai microfoni della RSI, il direttore aveva riferito di 30-35 persone che frequentano quotidianamente il locale e di 70 persone che utilizzano regolarmente il servizio. La sostanza più consumata continua a essere il crack, fumato sotto forma di freebase, mentre occasionalmente vengono iniettati anche cocaina ed eroina, ha precisato Schneiter.

«Per molti utenti, l'offerta complessiva – che comprende la sala di consumo e il centro di contatto e accoglienza, con pasti, docce, medicazione delle ferite e consulenza – rappresenta un sostegno importante», ha dichiarato Schneiter a Keystone-ATS.