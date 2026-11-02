Ritardi e pianificazione inadeguata: critiche contro Armasuisse Immobili

Questo vuoto alimenta divergenze tra l'Aggruppamento Difesa e Armasuisse: i militari chiedono con insistenza di aggirare determinati vincoli ambientali o legali per risparmiare risorse a favore degli armamenti; una prassi che la gestione civile non può avallare senza una precisa copertura giuridica dai vertici.

In seno a Armasuisse e al DDPS sono in corso interventi strutturali per migliorare la conduzione e la gestione dei progetti. Uno degli obiettivi è armonizzare i progetti immobiliari e quelli d'armamento tramite un pilotaggio comune, come ha dichiarato ai media Robert Scheidegger, segretario generale supplente del DDPS: