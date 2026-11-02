Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Ritardi e pianificazione inadeguata: critiche contro Armasuisse Immobili

A muoverle è il Controllo federale delle finanze
Ritardi e pianificazione inadeguata: critiche contro Armasuisse Immobili
20min/Lisa-Marie Käbisch
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Ritardi e pianificazione inadeguata: critiche contro Armasuisse Immobili
A muoverle è il Controllo federale delle finanze

BERNA - A fronte delle nuove esigenze di potenziamento dell'esercito svizzero, la gestione delle infrastrutture militari presenta alcune criticità. Nel suo ultimo rapporto, il Controllo federale delle finanze (CDF) punta il dito contro Armasuisse Immobili, denunciando ritardi negli interventi di risanamento e una pianificazione strategica inadeguata.

Caserme, aerodromi, piazze d'armi o centri logistici: per assolvere i propri compiti, le forze armate si appoggiano su un'infrastruttura imponente. A fine 2025, il portafoglio gestito da Armasuisse Immobili contava circa 21'600 oggetti, tra cui 6'070 edifici, ricorda il CDF in un rapporto pubblicato oggi.

Il valore a nuovo è stimato a 28,4 miliardi di franchi. Mentre in precedenza si puntava a ridurre il parco base a 20 miliardi, il deterioramento del quadro geopolitico ha innescato un'inversione di rotta nel 2022: il Consiglio immobiliare del DDPS punta ormai a un tetto massimo di 30 miliardi.

Questo cambio di rotta mette sotto pressione gli organi di gestione. L'ampliamento del portafoglio di base potrebbe richiedere fino a 6 miliardi di franchi. Armasuisse Immobili non è però in grado di quantificare le reali esigenze della truppa né di stimare con precisione l'investimento necessario, sottolinea il CDF. I documenti programmatici dell'Aggruppamento Difesa, in particolare il futuro "prospettive 2040", non arriveranno prima della fine dell'anno.

Petra Kobler, responsabile operativa del settore di competenza Armasuisse Immobili, ha ammesso che il ritardo non potrà essere colmato a breve termine e che occorrerà stabilire delle priorità.

Agli occhi del CDF, la revisione prevista - in parte già avviata - della gestione del portafoglio va letta positivamente; gli errori già individuati sono stati corretti. Finora, infatti, i fabbisogni degli utenti venivano spesso decisi a breve termine e su scala locale dai singoli responsabili dei siti.

Inoltre, lamenta ancora l'organo di controllo federale, i ritardi nella manutenzione si accumulano a ritmi preoccupanti. Se si era prefissato un tetto massimo del 25% per i costi di risanamento rispetto al valore del parco, a fine 2025 il rapporto è salito oltre il 34% (pari a 7,3 miliardi di franchi).

Il fabbisogno arretrato di manutenzione oscilla così tra i 2 e i 3 miliardi di franchi. Secondo le proiezioni interne, senza un raddoppio degli investimenti questa "ondata di arretrati" toccherà il 40% entro il 2030, rendendo critica la gestione di numerosi stabili.

Il quadro tracciato dall'audit è altrettanto severo sul fronte dell'organizzazione interna. Il CDF ha rilevato che gli strumenti di controllo di gestione di Armasuisse Immobili poggiano su file Excel pieni di contraddizioni e errori metodologici. Una formula errata ha persino fatto sparire dai bilanci recenti quasi 250 milioni di franchi di spese di manutenzione.

Sul piano strategico, i vertici decisionali risultano assenti. Il Consiglio immobiliare del DDPS, che riunisce i quadri più alti, ha cancellato le ultime due sedute ordinarie a cavallo tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, bloccando qualsiasi arbitrato di peso.

Questo vuoto alimenta divergenze tra l'Aggruppamento Difesa e Armasuisse: i militari chiedono con insistenza di aggirare determinati vincoli ambientali o legali per risparmiare risorse a favore degli armamenti; una prassi che la gestione civile non può avallare senza una precisa copertura giuridica dai vertici.

In seno a Armasuisse e al DDPS sono in corso interventi strutturali per migliorare la conduzione e la gestione dei progetti. Uno degli obiettivi è armonizzare i progetti immobiliari e quelli d'armamento tramite un pilotaggio comune, come ha dichiarato ai media Robert Scheidegger, segretario generale supplente del DDPS:

«Dobbiamo conoscere con chiarezza le interdipendenze: ad esempio, il fatto che un nuovo sistema d'arma esiga un hangar di ricovero dedicato». Secondo Petra Kobler, il parco immobiliare va orientato sistematicamente alla capacità di difesa, anteponendo le esigenze di sicurezza a quelle urbanistiche.

Il CDF ha formulato quattro raccomandazioni, sollecitando decisioni di principio tempestive sulla governance, un risanamento immediato dei dati contabili e l'obbligo di adottare standard costruttivi modulari.

Il DDPS, Armasuisse e il comando dell'esercito hanno accettato le conclusioni del rapporto, precisando di aver già risolto parte delle criticità di coordinamento la scorsa primavera e di aver avviato l'aggiornamento delle procedure.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
armasuisse immobilicontrollo federale finanzeesercito svizzeroinfrastrutture militari
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
2 gior
21
74

Ecco don Funerale

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»
LIVE
LUGANO
2 gior
8
59

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»

Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
1 gior

Tensione all'esterno di un locale

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo
LIVE
TENNIS
2 gior
10
17

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»
LIVE
GORDOLA
2 gior
14
97

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato
LIVE
HCAP / HCL
2 gior
80
171

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
6 ore
84
125

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
14 ore
36
111

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
31

Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
1 gior

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
LIVE
BELLINZONA
2 gior
11

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
24
71

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
11 ore
44
137

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
1 gior
37
94

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
42
111

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
16 ore
37
74

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
1 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
1 gior
15
93

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior
9
58

La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
1 gior
7
30

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
5 ore
20
39

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
17 ore
33
40

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco
LIVE
ITALIA
2 gior

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
12 ore
9
108

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
17 ore
16
33

Tutti denunciati

Un Halloween alternativo
LIVE
STABIO
2 gior
6
83

Un Halloween alternativo

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto
LIVE
BIASCA
3 gior
51

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
9 ore
7
35

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
16 ore
15
87

Che Ambrì!

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
1 gior
1
45

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
38

Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
9
59

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
43
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
1 gior
22

«Mia madre beveva anche al mattino»

Essere attratti da ciò che ci distruggerà
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Essere attratti da ciò che ci distruggerà

Serena Chelliah è scomparsa
LIVE
MENDRISIO
3 gior
40
49

Serena Chelliah è scomparsa

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
9 ore
10
53

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
13 ore
1
26

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
1 gior
42
24

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»
LIVE
CRANS-MONTANA
3 gior
59
175

«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»

Tagli e privatizzazioni: «Chi ci guadagna e chi ci perde davvero?»
LIVE
CANTONE
1 gior
26
37

Tagli e privatizzazioni: «Chi ci guadagna e chi ci perde davvero?»

Kimi Antonelli è campione del mondo e riscrive la storia
LIVE
FORMULA 1
1 gior
11
53

Kimi Antonelli è campione del mondo e riscrive la storia

Finalmente Valentina Tioli
LIVE
LUGANO
1 gior
15

Finalmente Valentina Tioli

Kane ha goduto per un pugno di voti
LIVE
LONDRA
1 gior
25

Kane ha goduto per un pugno di voti

Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo
LIVE
GIUBIASCO
1 gior

Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
6 ore
8
36

Serena è stata ritrovata

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Midterm, se il Congresso si spacca cosa succede al franco?
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
21 min

Midterm, se il Congresso si spacca cosa succede al franco?

La Svizzera ha un ristorante a tre stelle in più
LIVE
SVIZZERA
1 ora

La Svizzera ha un ristorante a tre stelle in più

Quasi 95mila franchi spesi per un libro che non vedrà la luce
LIVE
SVIZZERA
1 ora
2
6

Quasi 95mila franchi spesi per un libro che non vedrà la luce

Nove ore di domande per Jacques Moretti
LIVE
VALLESE
3 ore
3
3

Nove ore di domande per Jacques Moretti

La Chiesa evangelica riformata vuole risarcire le vittime di abusi
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3

La Chiesa evangelica riformata vuole risarcire le vittime di abusi

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
42
107

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Micasa cambia proprietà e taglia 70 posti di lavoro
LIVE
SVIZZERA
4 ore
4
21

Micasa cambia proprietà e taglia 70 posti di lavoro

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
7 ore
5
45

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Cresce (leggermente) il mercato auto
LIVE
SVIZZERA
7 ore
8

Cresce (leggermente) il mercato auto

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
7 ore
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli