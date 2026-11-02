Midterm, se il Congresso si spacca cosa succede al franco?

Fatta questa premessa, il risultato delle midterm statunitensi potrà provocare delle oscillazioni ma per quanto riguarda il costo della vita in Svizzera, perlomeno nell'immediato, gli impatti saranno modesti. Da osservare, come già abbiamo scritto, è quanto invece accadrà - e quindi se il franco continuerà a mostrare i muscoli - una volta che l'incertezza elettorale si sarà dissolta.