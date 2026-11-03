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Traffico ferroviario interrotto tra Losanna e Ginevra

La causa è un "incidente di persona". L'interruzione durerà almeno fino alle 22
Traffico ferroviario interrotto tra Losanna e Ginevra
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Fonte Ats
di Redazione
Traffico ferroviario interrotto tra Losanna e Ginevra
La causa è un "incidente di persona". L'interruzione durerà almeno fino alle 22

LOSANNA - Il traffico ferroviario sulla linea Losanna-Ginevra è sospeso a causa di un "incidente di persona" tra Gland (VD) e Coppet (VD), hanno reso noto le FFS. L'interruzione dovrebbe protrarsi almeno fino alle 22, con ritardi e soppressioni di treni.

L'interruzione riguarda sia i convogli a lunga percorrenza che i collegamenti regionali. Tra Nyon e Coppet sono in servizio autobus sostitutivi, ma sono da prevedere tempi di attesa, precisano le FFS, invitando i viaggiatori a consultare le informazioni sul traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio.

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