Scontri a Zurigo: condannati i due giovani

ZURIGO - Quattro e sei mesi di carcere per due giovani coinvolti nelle violenze scoppiate durante una manifestazione non autorizzata a Zurigo, nella notte tra sabato e domenica. Il Ministero pubblico zurighese ha emesso nei loro confronti due decreti d'accusa per sommossa, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e danneggiamento.