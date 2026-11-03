Scontri a Zurigo: condannati i due giovani
Il 19enne e il 21enne dovranno scontare rispettivamente quattro e sei mesi di carcere per gli scontri avvenuti lo scorso weekend.
Il 19enne e il 21enne dovranno scontare rispettivamente quattro e sei mesi di carcere per gli scontri avvenuti lo scorso weekend.
ZURIGO - Quattro e sei mesi di carcere per due giovani coinvolti nelle violenze scoppiate durante una manifestazione non autorizzata a Zurigo, nella notte tra sabato e domenica. Il Ministero pubblico zurighese ha emesso nei loro confronti due decreti d'accusa per sommossa, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e danneggiamento.
I due, cittadini svizzeri di 19 e 21 anni, sono stati condannati rispettivamente a quattro e sei mesi di detenzione. Lo ha comunicato oggi la Procura zurighese in una nota.
I giovani erano stati fermati nella zona della Langstrasse, nel pieno della protesta, mentre si trovavano in possesso di armi. Secondo le accuse, avrebbero partecipato ad aggressioni contro diverse persone, tra cui alcuni agenti di polizia, e ad atti di devastazione.
Entrambi sono stati inoltre riconosciuti colpevoli di aver violato il divieto di dissimulazione del volto durante la manifestazione.
Le condanne sono state pronunciate tramite decreto d'accusa, una procedura che può essere contestata mediante ricorso. In caso di impugnazione, la vicenda potrebbe quindi approdare in tribunale per un processo.