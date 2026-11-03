LUCERNA
Cade in un riale e perde la vita
La Procura di Sursee indaga sulle cause dell’incidente che ha coinvolto il ciclista a Knutwil.
Polca Lucerna
Fonte Ats
Cade in un riale e perde la vita
La Procura di Sursee indaga sulle cause dell’incidente che ha coinvolto il ciclista a Knutwil.
KNUTWIL - Un ciclista è stato trovato privo di sensi stamattina nel riale Suhre a Knutwil (LU). L'uomo è stato rapidamente portato a riva e rianimato, ma è morto sul luogo dell'incidente, scrive in una nota la polizia cantonale lucernese.
Al momento non sono ancora state chiarite le dinamiche del sinistro, avvenuto poco dopo le 8.00. Le prime conclusioni non indicano però l'intervento di terzi. La polizia è comunque alla ricerca di testimoni per poter stabilire la dinamica dei fatti. La procura di Sursee ha intanto aperto un'indagine.
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